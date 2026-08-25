credit: Andreas Neumann

I Queens of the Stone Age hanno sempre avuto un fascino intramontabile e unico. Non è solo il loro sound, è il loro spirito: non hanno paura di esplorare il lato oscuro, il sessuale, il surreale, l’assurdo. La loro è un’arte che ringhia e seduce, e lo confermano nel loro nono album, “Perfecth“, in uscita il 30 ottobre per Matador Records.

Esce oggi il nuovo singolo “Insignificant Other” che, spiega Joshua Homme, “È una canzone sulla distanza, che racconta di come una persona possa essere tutto il tuo mondo per poi svanire nel nulla, e di quella strana vertigine che si prova quando succede.“

L’ album che vede la luce in un momento in cui Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore, hanno fatto grandi passi in avanti come collettivo, giungendo a una chiarezza conquistata a fatica. Le sue nove canzoni mappano le diverse forme d’amore: quello per la famiglia, per gli amici e per altre persone, sia significative che insignificanti. Gli amori che ti spezzano al punto da non poter più sopravvivere e quelli che ti ricompongono.

Nato da sessioni registrate un po’ ovunque, da New Orleans a Los Angeles, in “Perfecth” i Queens hanno messo in ordine i pezzi frastagliati accumulati nel corso di tutta la loro carriera. «Ogni canzone sembra provenire da un mondo diverso. Ed è intenzionale, perché è il tentativo di ricucire insieme tutte quelle emozioni che ruotano attorno all’amore, alla lussuria, alla follia e a quel tipo di saggezza che nasce come dono da tutto questo» dice Homme.

L’album s’intitola “Perfecth” perché la parola “perfetto” non è mai stata sincera, non esiste. Per Homme “Niente in questo mondo è perfetto, ma tutto sembra essere “perfecth”. E quel titolo è divertente quando sei in gruppo, ma non lo è più quando sei da solo“.

Tracklist:



It’s Only Love

Insignificant Other

Where The Goth Girls At?

Mono

From The Cliff

Sunday

Easy Street

Phantom Limb

Run Away From The Mob