Johnny Marr ha pubblicato il suo nuovo singolo “It’s Time”.

Il brano è l’ultimo assaggio del suo quinto album solista in uscita, “The Age Of Everything”, previsto per il 2 ottobre. Finora, Marr ha già pubblicato “Spin” e “Ophelia”.

In “It’s Time” Marr affronta il cinismo e la corruzione; ecco come spiega il brano: “’It’s Time’ è il mio modo di cantare di alcune questioni mondane, trovando però una forma di ribellione nell’idealismo. Volevo un testo che si abbinasse all’esuberanza della musica, ma che in realtà parlasse di resistenza al cinismo e alla corruzione: ‘Non tutti ce la fanno, cambia il clima e rompi gli schemi. Mobilitiamoci per conoscere la verità. Apriamo gli occhi per conoscere la verità». “Immagino che parli di quegli stronzi con opinioni discutibili“.



“The Age Of Everything” seguirà l’album del 2022 del musicista, “Fever Dreams Pts 1–4“.