Gli Shudder to Think tornano con il loro primo nuovo EP dopo quasi 30 anni. I veterani post-hardcore pubblicheranno l’EP “Who Sent You?” l’11 settembre per la Dischord Records e hanno già condiviso il brano omonimo in anteprima.

“Who Sent You?” si rifà agli anni dell’adolescenza di Craig Wedren a Cleveland, prima che si trasferisse a Washington, D.C.: il cantante descrive il brano come una riflessione sull’essere “giovani, arrapati, annoiati” negli anni ’80. “È sia un collage di ricordi, rifratti attraverso il prisma del tempo, sia un messaggio rivolto al me stesso più giovane. Soprattutto, è un grazie notturno a tutte le ragazze, alla famiglia, agli amici, alla musica e alle mani invisibili che hanno illuminato il percorso, angeli e diavoli insieme.”

L’EP segue ritorno degli Shudder to Think avvenuto lo scorso anno con “Thirst Walk” e “Playback”, i loro primi brani inediti dopo decenni, pubblicati su un 7″ in edizione limitata tramite Dischord.

<a href="https://shuddertothink.bandcamp.com/album/shudder-to-think">Shudder to Think by Shudder To Think</a>

La reunion ha anche riportato la band sul palco per le sue prime esibizioni dal vivo dopo oltre un decennio. Il loro ultimo album in studio, “50,000 B.C.”, è uscito nel 1997. La formazione attuale è composta da Wedren, Nathan Larson e Adam Wade, insieme al chitarrista Clint Walsh e al bassista Jherek Bischoff.

Tracklist di “Who Sent You?”:



Who Sent You?

Something To Do

Release The Ball







