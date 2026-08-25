“Siempre Es Lo Mismo” è il primo assaggio di “No Es Amor“, EP collaborativo (atteso il 18 settembre) realizzato dai Red Sleeping Beauty con la sempre deliziosa Cristina Quesada.

Tutto è nato dopo che la band e l’artista spagnola avevano composto insieme la sigla del Málaga Popfest lo scorso anno: da lì ecco l’idea “perché non realizzare un EP“? Idea che si è ben concretizzata, come possiamo vedere.

<a href="https://redsleepingbeauty.bandcamp.com/album/no-es-amor">No Es Amor by Red Sleeping Beauty and Cristina Quesada</a>

“Chitarre squillanti, tamburelli, testi agrodolci e un bel po’ di pa-pa-pa“, questo è quanto ci promettono i RSB e noi possiamo dire che questo primissimo brano mantiene proprio quanto ci dicono i nostri amati svedesi.



