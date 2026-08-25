Interessante uscita da parte della Cherry Red Records, che va a pescare in quelli che sono stati gli esordi dei mitici House Of Love. “The Gift” infatti ripercorre gli anni che hanno preceduto la pubblicazione dell’album d’esordio nel 1988.

I brani, tratti dall’archivio del bassista Chris Groothuizen, sono stati pubblicati con la piena approvazione del principale autore Guy Chadwick, in un cofanetto di 3 CD che offre una visione senza precedenti dello sviluppo di una delle band di spicco della scena musicale britannica della fine degli anni ’80. Con registrazioni di prove inedite e concerti dal vivo registrati a Londra e Parigi, il tutto accuratamente restaurato e rimasterizzato utilizzando le tecnologie più avanzate, “The Gift” è una parte fondamentale della storia delle origini dei The House Of Love.

Corredato da note di copertina che includono interviste a tutti e quattro i membri così come immagini e volantini inediti provenienti dall’archivio della band stessa, “The Gift” offre un livello di attenzione ai dettagli che sicuramente entusiasmerà la vasta base di fan dei The House Of Love in tutto il mondo.

DISCO UNO

Into The Tunnel (Prove da Andy, 1986) Welt (Prove da Andy, 1986) Shine On (Prove da Andy, 1986) Christine (Prove da Andy, 1986) Mr Jo (Sessione di registrazione acustica, 1987) Welt (Sessione di registrazione acustica, 1987) Touch Me (Sessione di registrazione acustica, 1987) I Don’t Know Why I Love You Like I Do (Sessione di registrazione acustica, 1987) Never (Prova n. 2, 1987) I Don’t Know Why I Love You Like I Do (Prova n. 2, 1987) Touch Me (Prova n. 3, 1987) Mr Jo (Prova n. 3, 1987) Hope (Prova n. 3, 1987) Flow (Prova n. 3, 1987) In A Room (Prova n. 4, 1988) Hope (Prova n. 4, 1988) Beatles And The Stones (Prova n. 4, 1988) Flow (Prova n. 4, 1988)

DISCO DUE

Live At The Gift, New Cross Gate, Londra, 18 luglio 1986

Shine On I Don’t Know Why I Love You Like I Do Love Safe You’ve Really Gotta Hold On Me Touch Me Christine Real Animal Instrumental

Live al Camden Palace, Camden, Londra, 20 novembre 1986

Happy Christine Hope Shine On This Strength Real Animal

DISCO TRE

Live all’Università di Londra, Bloomsbury, Londra, 7 ottobre 1988

Sulphur (Fade In) Nothing To Me Love In A Car Plastic The Hedonist Shine On Christine Destroy The Heart The Road Man To Child Salome I Wanna Be Your Dog

Concerto alla Cigale, Parigi, 30 ottobre 1988