Interessante uscita da parte della Cherry Red Records, che va a pescare in quelli che sono stati gli esordi dei mitici House Of Love. “The Gift” infatti ripercorre gli anni che hanno preceduto la pubblicazione dell’album d’esordio nel 1988.
I brani, tratti dall’archivio del bassista Chris Groothuizen, sono stati pubblicati con la piena approvazione del principale autore Guy Chadwick, in un cofanetto di 3 CD che offre una visione senza precedenti dello sviluppo di una delle band di spicco della scena musicale britannica della fine degli anni ’80. Con registrazioni di prove inedite e concerti dal vivo registrati a Londra e Parigi, il tutto accuratamente restaurato e rimasterizzato utilizzando le tecnologie più avanzate, “The Gift” è una parte fondamentale della storia delle origini dei The House Of Love.
Corredato da note di copertina che includono interviste a tutti e quattro i membri così come immagini e volantini inediti provenienti dall’archivio della band stessa, “The Gift” offre un livello di attenzione ai dettagli che sicuramente entusiasmerà la vasta base di fan dei The House Of Love in tutto il mondo.
DISCO UNO
- Into The Tunnel (Prove da Andy, 1986)
- Welt (Prove da Andy, 1986)
- Shine On (Prove da Andy, 1986)
- Christine (Prove da Andy, 1986)
- Mr Jo (Sessione di registrazione acustica, 1987)
- Welt (Sessione di registrazione acustica, 1987)
- Touch Me (Sessione di registrazione acustica, 1987)
- I Don’t Know Why I Love You Like I Do (Sessione di registrazione acustica, 1987)
- Never (Prova n. 2, 1987)
- I Don’t Know Why I Love You Like I Do (Prova n. 2, 1987)
- Touch Me (Prova n. 3, 1987)
- Mr Jo (Prova n. 3, 1987)
- Hope (Prova n. 3, 1987)
- Flow (Prova n. 3, 1987)
- In A Room (Prova n. 4, 1988)
- Hope (Prova n. 4, 1988)
- Beatles And The Stones (Prova n. 4, 1988)
- Flow (Prova n. 4, 1988)
DISCO DUE
Live At The Gift, New Cross Gate, Londra, 18 luglio 1986
- Shine On
- I Don’t Know Why I Love You Like I Do
- Love
- Safe
- You’ve Really Gotta Hold On Me
- Touch Me
- Christine
- Real Animal
- Instrumental
Live al Camden Palace, Camden, Londra, 20 novembre 1986
- Happy
- Christine
- Hope
- Shine On
- This Strength
- Real Animal
DISCO TRE
Live all’Università di Londra, Bloomsbury, Londra, 7 ottobre 1988
- Sulphur (Fade In)
- Nothing To Me
- Love In A Car
- Plastic
- The Hedonist
- Shine On
- Christine
- Destroy The Heart
- The Road
- Man To Child
- Salome
- I Wanna Be Your Dog
Concerto alla Cigale, Parigi, 30 ottobre 1988
- Fisherman’s Tale
- Happy
- Nothing To Me
- Love In A Car
- Plastic
- The Hedonist
- Shine On
- Christine
- The Road
- Destroy The Heart
- Man To Child
- I Wanna Be Your Dog