credit: press

“Quando i giorni sembrano notti / nella nebbia della vita / trova i raggi di luce che ti circondano…“

Quando Ian McCulloch offre parole di redenzione e speranza a chi ha paura e a chi è emarginato, l’effetto immediato è quello di due braccia forti che avvolgono l’ascoltatore. “The Light That Surrounds You” è il secondo brano tratto dal nuovo album di prossima uscita (18 settembre) dei Bunnymen, “Apples For Isaac”.

In questo brano, una voce ineguagliabile canta testi che potrebbero benissimo essere poesia proveniente dalle stelle, su uno sfondo musicale capace di far levitare gli ascoltatori senza preavviso: “Apples for Isaac” è un ritorno degli Echo & The Bunnymen. Dopo anni trascorsi a eseguire il loro immenso repertorio di classici davanti a un pubblico di tutto il mondo, i Bunnymen hanno registrato un album che le note stampa ci dicono essere audace e sicuro di sé e che a tratti offre persino all’ascoltatore un abbraccio affettuoso. Attraverso le undici canzoni di “Apples for Isaac”, Ian McCulloch, Will Sergeant, Clem Burke e la band hanno creato una raccolta assolutamente irresistibile che cattura perfettamente l’essenza stessa di ciò che rende i Bunnymen così straordinari.

“Apples for Isaac” è il tredicesimo album della band e segue “Meteorites” del 2014.