Niente male questo Ziyad Al-Samman che arriva qui bello carico, anzi, direi più che fragoroso con “The Top”, l’ultimo singolo tratto dal suo album “ELASTIC”, in uscita il 30 ottobre per l’etichetta indipendente francese Yontanka Records.

Dopo brani “Wake Up”, “The Wave” e “Second Touch”, “The Top” è proprio quel biglietto da visita che ci vuole per presentare un album al meglio, perché è veramente un’esplosiva scarica di grezzo indie rock, un ritmo solido, un ritornellone tutto da gridare ed energia che ci arriva dritta in faccia. Euforia allo stato puro! Provate a immaginare una fusione tra britpop e garage rock, ecco, il risultato potrebbe essere proprio questa micidiale “The Top”.

“The Top” è una celebrazione dell’ambizione senza paura: la convinzione che tutto sia alla portata di mano se si è disposti a impegnarsi fino in fondo, ad accettare l’incertezza e a continuare ad andare avanti.

Le note stampa ci fanno sapere che, in tutto l’album, Al-Samman si muove liberamente tra indie, psichedelia, glam pop e musica elettronica, fondendo un mix instancabile di influenze in qualcosa di completamente suo. A questo punto, beh, le aspettative sono decisamente alte!

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