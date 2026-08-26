Ritornano spesso sulle nostre pagine i deliziosi BUBBLE TEA AND CIGARETTES che portano avanti in modo magico il loro dream-pop delicatissimo e cinematografico. La loro nuova uscita è l’ EP di due brani “bluebook” che ancora ce li consegna in forma smagliante, pritni a darci la pelle d’oca con la lor gentilezza e i sussurri, tanto vocali quanto musicali.

<a href="https://bubbleteaandcigarettes.bandcamp.com/album/bluebook">bluebook by BUBBLE TEA AND CIGARETTES</a>

“seventeen little stars” è su quel magico confine in cui folk e dream-pop si trovano e si mescolano per creare qualcosa di emozioante e toccante. “bluebird” parte come dolce perla acustica, salvo poi trovare questo arrangiamento che fa entrare un carezzevole synth che ci porta dritti dritti un film romantico, di quelli dove ci sarà da piangere mentre ci si tiene la mano, e, si spera, ci sarà un meraviglioso lieto fine.

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