Eva (The Cords) e Archie (Stone Anthem). Skep Wax e Slumberland Records. Sinceramente, ma cosa può andare male in questo EP? Nulla e infatti è una delizia, un vero e proprio sogno ad occhi aperti.

4 tracce che non sono canzoni, sono un piccolo paradiso in terra dove finalmente fermarsi e smettere di correre e affannarsi dietro alle mille cose che ci frullano in testa: Eva e Archie ci dicono che è il momento di fermarsi, di lasciarsi andare, di far sì che il tempo finalmente scorra più piano, mentre noi veniamo trasportati dolcemente dalle onde. Ed ecco che sembra davverlo di ascoltare i Mazzy Star alla moviola, mentre un mondo popedelico si dischiude davanti a noi, infondendoci calma e serenità. Tutto si fa slabbrato, sognante, dolcemente ipnotico e capiamo che questo era proprio quello di cui avevamo bisogno.

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