Credit: Andrea Zvadova

A distanza di sette anni dall’uscita del loro terzo LP, “Inflorescent”, i Friendly Fires tornano oggi a farsi sentire con materiale inedito.

Il gruppo originario di St Albans, infatti, ha appena rilasciato, via LAB Records, il nuovo singolo “Lose All Your Friends”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Ora ridotti a un duo composto da Ed Macfarlane ed Edd Gibson, il loro approccio creativo si è orientato verso un ritorno alle origini. Registrazioni in stile garage, più batteria dal vivo, meno rifiniture, un suono più umano e grezzo, che abbraccia l’organico e permette alla musica di respirare e risultare più naturale. Si respira aria di rinascita, mentre accolgono con entusiasmo il cambiamento e le nuove sfide.

Come titolo di una canzone, “Lose All Your Friends” potrebbe inizialmente sembrare incentrato su un aspetto negativo. Qui, tuttavia, la band affronta la propria nuova musica da una prospettiva che li vede abbracciare l’ignoto e trovare un modo per amare il fatto che forse non si sa se si sta andando nella direzione giusta, ma ci si sta andando comunque. “Lose All Your Friends” si crogiola in una sorta di edonismo da “alba sulla spiaggia“, dipingendo l’immagine di una serata fuori in cui imboccare la strada sconosciuta e perdere tutti i propri amici potrebbe proprio rivelarsi il momento più bello della propria vita. “Don’t be afraid of change / now is the time we should be shaking it up (Non aver paura del cambiamento / ora è il momento di dare una scossa alle cose)”, recita il testo. È il suono del sole che sorge su un nuovo giorno per la coppia, mentre scoprono e accolgono il fatto che i passi falsi della vita fanno tutti parte del percorso che ci porta dove siamo destinati ad arrivare.

Gli inglesi dicono del brano: