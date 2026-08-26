A distanza di oltre due anni dall’uscita del loro sophomore, “Talkie Talkie“, le Los Bitchos torneranno il prossimo 13 novembre, via GREAT! Records / !K7, con un nuovo LP, “Los Bitchos & Friends Vol 1“.
Il trio – composto dalla chitarrista dell’Australia Occidentale Serra Petale, dalla bassista svedese Josefine Jonsson e dalla batterista Nic Crawshaw, originaria del sud di Londra – rappresenta una fusione di influenze di ogni genere, che spaziano dalla cumbia alla psichedelia, passando per il surf-rock, il dub e altro ancora.
Il loro nuovo singolo si chiama “Holding Cell” e vede la partecipazione di Ambrose Kenny-Smith.
La band di stanza a Londra dice del pezzo:
È stato interessante mettere in primo piano l’uso della voce come elemento di trama piuttosto che dire: “Questa canzone parla del mio ragazzo, o di mia madre, o della disperazione, o di qualunque cosa di cui la gente scriva”.
“Los Bitchos & Friends Vol 1” Tracklist:
1. Hang Up (Pt 2) (feat. Adrian Quesada & Sinkane)
2. El Penc?e (feat. Kit Sebastian)
3. Walk In Salem
4. Holding Cell (feat. Ambrose Kenny-Smith)
5. Cross
6. Forest
7. Sunset
8. Conexiones (feat. Chicha Libre)
9. Next Selection (Prelude)