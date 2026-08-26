Cosa aspettarsi dal diciassettesimo album di una delle più longeve esperienze del cantautorato americano, da oltre più di 30 anni di onorata carriera? Kurt Wagner nella sua lucida e produttiva solitudine fatta di smistamenti, riprese e determinazione continua ancora ad esplorare l’ignoto presente, ponendosi come cantore unico del dubbio e della pastoralità americana, con una voce austera, consumata ma decisamente ancora carismatica.

Credit: Ingo Pertramer

“Punching the Clown” nasce da un guizzo ispiratore che il nostro ha captato in una chiesa battista degli Appalachi su una vecchia armonia britannica, e da lì sono state imbastite queste canzoni di un folk minimale, una chitarra , il banjo del caro amico Justin Vernon, qualche insinuazione elettronica e soprattutto l’intervento della London Choir and the Eau Claire Vocal Sextet: ne esce un album molto compatto, dove le atmosfere care a Bon Iver la fanno da padrone, dove si assaporano le mattine di rugiada, dove l’ancora dell’uomo maturo si riveste di poche certezze ma anche di una profondità che si costruisce su 4 accordi per colmare il vuoto delle sensazioni, alle quali si abbinano queste voci corali, portando speso questo folk cavernoso in territori quasi gospel, rendendo i brani decisamente più solidi e piacevoli.

Ancora una volta dopo il buonissimo “The Bible”, Wagner dà un senso di originalità alla sua voglia di confrontarsi col presente musicale, in una carriera a dir poco spiazzante, lunga ma sempre attenta a non rovinare una reputazione di qualità e curiosità; è come se l’avanzare dell’età gli permettesse di coniugare la migliore versione musicale che l’ispirazione ancora intatta gli permette, e brani notevoli come “Andrew Jackson Asshat”, “Weakened” e “The New World Wave”, per citarne alcuni, stanno a testimoniare una consistenza trasparente con il feeling degli ascoltatori che rimarranno confortati, ancora una volta, dalla pienezza avvolgente di queste canzoni.