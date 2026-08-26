Leah Lavigne, Matt Birkenholz, Jake Sabinsky, John Miller e Ryan Work continuano a rinverdire la tradizione dell’indie rock made in NYC trovando un valido alleato nel produttore Alex Farrar (MJ Lenderman, Wednesday, Indigo De Souza, Girl Puppy). Fa sempre piacere in tempi di IA e musica liquida ascoltare una band come loro, dal sound tosto e genuino.

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“Rhinestone Cowgirl” disco numero due dopo l’esordio “Couldn’t Save Us From My Gut” è un viaggio tra vizi e virtù dell’America di ieri e di oggi. Melodico, ironico, sarcastico, a volte malinconico racconta storie di perdenti di lusso, di città, deserti e confini tra chitarre grintose, ritornelli ben cesellati come quelli di “Rock N Roll Ruined My Life” e momenti nostalgici tra sogni e rimpianti (“Wished I Could Be”).

Canzoni come “God Made A Farmer” e “Cruise The Town”, “Fun Girl” e la title track dimostrano che gli Ok Cowgirl hanno trovato la propria strada, con numi tutelari come Sheryl Crow, Liz Phair, Bruce Springsteen, Neil Young e Hurray for the Riff Raff ma credendo soprattutto in se stessi, in quell’intreccio potente e benefico di chitarre – basso – batteria – tastiere che non passerà mai di moda, forse perché mai lo è stato davvero.

Il quintetto mette in mostra la raggiunta maturità quando il ritmo si abbassa (“Coffee & Conversation” e “Winner” o “Suspended Disbelief” uno dei brani migliori) trovando il giusto equilibrio in piccole e armoniche cavalcate come “Prepared To Lose” indomito inno alla resistenza col suo fiero “Shine a little light, shine my way / Gotta get through to another day” che ben rappresenta lo spirito e la perseveranza degli OK Cowgirl.