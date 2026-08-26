Chinese American Bear, tempo di ballare con il nuovo singolo cnhe, in modo appropriato, si chiama proprio “Dance Dance Dance”, brano che arriva subito dopo l’uscita del loro terzo album “Dim Sum & Then Some”, pubblicato a maggio.

<a href="https://chineseamericanbear.bandcamp.com/album/dim-sum-then-some">Dim Sum & Then Some by Chinese American Bear</a>

Il duo – composto dai coniugi Lingbo Anne Tong e Bryce Barsten, che si sono conosciuti al liceo e da allora sono inseparabili – è diventato un punto di riferimento nella scena indie-pop sin dal loro album di debutto omonimo del 2022, grazie a un mix che fonde diversi generi con testi in inglese e mandarino. Il loro secondo album del 2024, “Wah!!”, ha segnato una svolta che potremmo definire commerciale, grazie a brani accattivanti e contagiosi che hanno portato il duo a nuovi livelli, mentre il loro terzo album in studio, “Dim Sum & Then Some”, ha rappresentato un passo avanti audace per uno dei duetti indie-pop più caratteristici formati da marito e moglie.

Ora ecco questa accattivante “Dance Dance Dance”, che parte subito di basso e batteria e ci incita a muoverci e a ballare e vi assicuriamo che è tutt’altro che difficile, quanto poi entra i synth e il suono si fa più ampio, beh, i piedi partono da soli, poco ma sicuro!

Il singolo precede le date del tour da headliner in Europa a Copenaghen, Amburgo, Colonia, Utrecht, Parigi e Bruxelles. Purtroppo niente Italia.

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