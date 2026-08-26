Con il loro quinto LP, “Dulling The Horns” (2024), i Wild Pink hanno raggiunto nuovi livelli di successo di critica e di pubblico, esibendosi al fianco di artisti di spicco della scena indie come Dr. Dog, Crumb e MJ Lenderman (che ha prestato la sua maestria alla chitarra in “Still Coming Down”). “Still Coming Down” conclude questo percorso costellato di successi, descrivendo la vita on the road e riflettendo queste esperienze attraverso una visione distorta ed enciclopedica dell’America.

Credit: Bandcamp

Guidati da John Ross, i Wild Pink si sono chiusi nei leggendari Drop of Sun Studios di Asheville per registrare il nuovo album con il noto produttore Alex Farrar (Bnny, Wednesday, Samia).

La press-release sottolinea come questo sesto full-length della band di stanza a NYC risulti strano e familiare allo stesso tempo, ma anche che è un prodotto dei tempi moderni che solo John Ross poteva scrivere.

“Box Store” apre il disco con un’atmosfera dolce-amara, lasciando in primo piano graffianti chitarre, senza però dimenticare armonica e piano, in una continua crescita di emozioni, accompagnate comunque anche da ottime melodie.

“Like Water” non solo ha un ottimo coro, ma parte in maniera delicata per poi trovare una maggiore elettricità ed energia, sia con le sei corde che con il drumming e, dopo un passaggio di synth davvero interessante, e ancora un paio di cambi di umore, si chiude con uno splendido uso dei fiati.

Ancora un tocco di malinconia nella title-track “Still Coming Down”, dove le chitarre si impongono di nuovo grazie anche all’ottimo lavoro di Meg Duffy (aka Hand Habits), mentre “Simple” sembra avere un’anima country-folk all’inizio, ma poi trovano spazio di nuovo energiche sei corde.

Non possiamo infine fare a meno di citare il singolo principale “Round Of Applause At The End Of The World”, dove convivono lap-steel, fisarmonica, piano e le immancabili distorsioni chitarristiche, creando comunque sensazioni melodiche energiche e degne di note.

Un disco elettrico, energico e pieno di chitarre, “Still Coming Down” ci mostra una band in ottima forma che sa dove portare il rock. Non vediamo l’ora di ascoltarli anche dal vivo al What Goes On Festival di Parma sabato 12 settembre!