Credit: EMI, Public domain, via Wikimedia Commons

“Day Tripper (Songwriting Work Tape)” è la nuova uscita tratta dalla prossima edizione speciale ampliata dell’album storico dei Beatles del 1965, “Rubber Soul“. Registrati durante le sessioni di “Rubber Soul”, “Day Tripper” e “We Can Work It Out” erano destinati a essere pubblicati come singolo con doppio lato A e furono tenuti separati dall’album.

Il brano “Day Tripper (Songwriting Work Tape)” offre uno sguardo raro sulle primissime fasi della composizione, immortalando John Lennon e Paul McCartney mentre lavorano insieme a casa di John, a Kenwood, a Weybridge, nel Surrey. In questa fase, l’iconico riff che avrebbe poi caratterizzato “Day Tripper” doveva ancora essere scritto. Basata inizialmente su una vecchia canzone folk che John aveva scritto il mese precedente, la registrazione cattura i due mentre sviluppano il brano insieme, mettendo in evidenza il divertimento che provavano nel comporre in duo. Si sentono John e Paul ridere mentre lavorano sul brano, con John che in seguito fa riferimento all’alta qualità del suono registrato sul nastro.

La versione finale di “Day Tripper” fu completata durante una sessione in studio di otto ore, rendendo questo nastro di lavoro una visione affascinante sia del processo creativo alla base di una delle canzoni più intramontabili dei Beatles, sia del divertimento che John e Paul provavano nel lavorare insieme.



“Day Tripper (Songwriting Work Tape)” è inclusa nella prossima “Rubber Soul Special Edition”, rimasterizzata dal produttore Giles Martin e dall’ingegnere del suono Sam Okell. Questa raccolta ampliata apre le porte dello studio sulla realizzazione di “Rubber Soul”, riunendo 24 registrazioni delle prime sessioni, tra cui 20 take inediti e tre demo casalinghi inediti, insieme al nuovo mix stereo dell’album, al mix mono originale, alla versione originale dell’album della Capitol US e al singolo dell’epoca “Day Tripper” / “We Can Work It Out”. Dopo l’uscita di “Michelle (Take 1)” in occasione dell’annuncio della Special Edition, “Day Tripper (Songwriting Work Tape)” è l’ultima registrazione resa disponibile in vista dell’uscita prevista per il 2 ottobre.