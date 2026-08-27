Sono 35, oggi, le candeline da soffiare per “Ten” dei Peral Jam. La nostra Silvia, 10 anni fa, ne scriveva così…

25 primavere fa, anno domini 1991, viene pubblicato “Ten”, il primo album dei Pearl Jam.

“Even Flow”, “Alive”, “Why Go”, “Black” e ancora “Jeremy”, “Porch”, “Release”, l’intera tracklist è costellata di pietre miliari che diventeranno veri e propri manifesti nel percorso del gruppo.

Non verrebbe in mente davvero nulla di lontanamente negativo davanti ad un lavoro simile, eppure, stando alle dichiarazioni del gruppo, è l’album che vede i suoi membri meno soddisfatti da un punto di vista formale; ma il riconoscimento esterno si fa sentire, eccome: l’album arriva a totalizzare la bellezza di nove dischi di platino e rientra nel podio di Billboard.

“Ten” è una bottiglia di porto invecchiato scagliata controvento. L’effetto è determinato, deciso, la sensazione è quella di avanzare nell’aria senza essere frenati da ostacoli di alcun tipo. E la scena nel panorama musicale dell’epoca è esattamente questa: nell’immensa onda grunge, i Pearl Jam riescono a distinguersi, a dare un senso a ciò che fanno e restare coerenti nel tempo, con un frontman coi piedi ben piazzati a terra che non teme di perdere un bel niente e si espone, si esprime, rende chiaro e palese il suo pensiero e ci sbatte la testa che è una bellezza.

I testi rompono il ghiaccio su temi come la morte, l’alienazione, il suicidio. Vedder si scopre e comunica, ora con rabbia, ora con speranza. Chi ascolta sa che non è solo scena, non è solo casino da palcoscenico. A differenza di molti contemporanei, i Pearl Jam sanno di vero, e se i riff sono scimmiottabili (ma anche no), sappiamo bene che lo spessore non lo è affatto.

“Release” in chiusura è un tempio che capovolge il disco e gli dà il colpo da maestro, la pelle d’oca, il magone e il senso di liberazione invocato e “Ten” è una delle rare cose che mi rende fiera di appartenere ad una specie animale dotata di sensi e, ogni tanto, di senso.

Pearl Jam ““ Ten

Data di pubblicazione: 27 agosto 1991

Tracce: 11

Lunghezza: 53:20

Etichetta: Epic

Produttori: Rick Parashar, Pearl Jam

Tracklist:

1. Once – 3:51

2. Even Flow – 4:53

3. Alive – 5:41

4. Why Go – 3:20

5. Black – 5:43

6. Jeremy – 5:18

7. Oceans – 2:42

8. Porch – 3:30

9. Garden – 4:59

10. Deep – 4:18

11. Release – 9:05