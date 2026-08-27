Quarta uscita per gli autraliani Grazer in questo 2026. Devo essere sincero, i riverberi oscuri di “When You Looked At Me”, brano uscito a giugno non mi avevano fatto impazzire, ma qui, beh, mamma mia se il mio cuoricino pop ha iniziato a battere ai 100 all’ora.

“Paradise” è jangle-pop al 100% e ci conquista con le chitarre e la sua melodia cristallina, tanto agrodolce quanto suggestiva.

<a href="https://grazer2.bandcamp.com/track/paradise">Paradise by GRAZER</a>

Un po’ Smiths, un po’ Cure, le doppie voci…e ciao, io sono già “in paradiso”, come suggerisce il titolo del brano.

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