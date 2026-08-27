I Radio Free Alice, quartetto australiano new wave/post-punk di belle speranze, è pronto a pubblicare il proprio album di debutto, “What’s In Between” in uscita il 30 ottobre, per Atlantic Records. L’annuncio è accompagnato dal nuovo singolo “Crying With You”, brano incalzante e tagliente, che conferma quanto di buono la band ha messo in mostra in questi anni di crescita qualitativa esponenziale. A luglio era uscita l’energica “Kick in the Shins”, mentre “Lunch Money” aveva segnato il loro debutto con la Atlantic Records all’inizio dell’estate. E non dimentichiamo l’ EP “Empty Words” dello scorso anno.

Il frontman Noah Learmonth racconta che la strofa e il ritornello erano in realtà nati come due brani separati prima che la band li unisse, un processo a cui ricorrono regolarmente durante la composizione.

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