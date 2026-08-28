Tocca agli U2 pubblicare una cover dei Pogues: si tratta del brano del 1988 “Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah”. La canzone scritta da Shane MacGowan, è il nuovo singolo tratto dal prossimo album tributo a MacGowan, “20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan“, in uscita il 13 novembre.

Il progetto, ideato dalla moglie di MacGowan, Victoria Mary Clarke, riunisce artisti irlandesi e internazionali per reinterpretare brani tratti dal repertorio di MacGowan (che ci ha lasciato il 30 novembre 2023) e celebrare la sua eredità. La metà dei diritti d’autore derivanti dall’album sarà devoluta alla Dublin Simon Community, l’organizzazione che si occupa di fornire alloggi e assistenza sanitaria salvavita alle persone senza fissa dimora.

«È come se la gente deponesse dei fiori sulla sua tomba», ha detto la Clarke. «È un modo per rendere omaggio a chi non può farlo in altro modo. Essendo musicisti, la cosa più bella che possano fare è suonare le sue canzoni».

“Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah” fu il primo singolo dei Pogues a entrare nelle classifiche statunitensi, raggiungendo la posizione n. 17 della Modern Rock Chart.