Diciassette anni di carriera, una serie di album molto diversi tra loro, una voglia di reinventarsi, esplorare mai venuta meno. Dent May è ormai un piccolo grande veterano dell’indie pop più ironico e genuino, creativo e vivace. Canzoni scritte e composte spesso in solitudine, al computer, almeno fino a “The Big One” che segna un deciso cambio di rotta per il musicista americano.

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Convinto che il suo modo di lavorare stesse diventando troppo ripetitivo, Dent May ha deciso insieme al produttore Paul Cherry di prenotare alcune sessioni di registrazione agli Honeymoon Suite (studi di cui sono fondatori e comproprietari) coinvolgendo un buon numero di amici musicisti in lunghe jam session senza programmi né limiti.

Il risultato sono questi undici brani, tra i più divertenti, ottimisti e malinconici mai suonati da Dent May, ispirati da “Amarcord” di Federico Fellini e Joe Brainard. Un approccio che funziona fin da “Here We Go Again” col suo “I wanna run through the city streets / And act like a fool / But I’m only riding in the backseat / Taking in one hell of a view” che ben riassume la sua filosofia.

Ritornelli sempre deliziosi, cesellati al millimetro come quelli in falsetto di “I Remember…” e della title track, nostalgica e dolce ballata, della ben più ritmata e irresistibile “I Don’t Like You (But I Love You)”.- Impossibile non sorridere ascoltando “I Want to Believe” e stupirsi per la maturità di “Silly Me” e “Second Wind” o “Such A Thrill”.

Molti lamentano l’assenza dei tormentoni estivi in questa bollente stagione 2026, in un mondo diverso “Last Night I Saw A UFO” e “Tell ‘Em All I Said Hi” sarebbero candidati perfetti a quel trono vagante con le loro solari chitarre acustiche, le melodie tra Harry Nilsson, Paul McCartney e Daniel Johnston, le dita agili ancora sporche di sabbia.

La California di Dent May è quella poco glamour e molto verace dei club, dei furgoni carichi che puntano verso sud sulla “I-55″, delle partite degli Los Angeles Dodgers, una metropoli che diventa una piccola città fatta d’incontri e di amicizie. La musica per lui è comunicazione, scambio continuo di note e idee, “The Big One” è la celebrazione di questo modo di vedere le cose e uno dei dischi più completi e godibili che ha prodotto fin qui.