“End of the Century: The Story of the Ramones” tornerà nelle sale cinematografiche americane con una versione restaurata in 4K per celebrare il 50° anniversario del loro leggendario album di debutto che usciva il 23 aprile 1976. Questa riedizione, distribuita da Magnolia Pictures, segna anche la prima volta in assoluto in cui il film sarà disponibile in formato digitale.
Il film, uscito originariamente nel 2003, ripercorre la storia dei Ramones dalla loro formazione nei primi anni ’70 fino allo scioglimento del gruppo nel 1996 e la successiva scomparsa di due dei membri, Joey e Dee Dee. Il titolo deriva dal quinto album dei Ramones, “End of the Century” del 1980, prodotto da Phil Spector.
Al momento non è stata annunciata alcuna data specifica per l’uscita nelle sale americane (si dice semplicemente più avanti nel corso dell’anno), noi speriamo che anche in Italia, qualche oculato distributore si faccia avanti.
Ecco intanto il trailer del film/documentario: