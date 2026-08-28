Cosa sceglierete di fare? Li ricorderete e basta? Oppure deciderete di partire ancora — in viaggio con loro, con voi stessi, con gli anni trascorsi, con quello che eravate e con quello che, nel frattempo, siete diventati?

Perché è evidente che sarà altro. Non potrebbe essere diversamente. Sarà un viaggio alieno, un viaggio intimo, forse più maturo e, per molti, inevitabilmente più obliquo. Non potrà essere la ripetizione di qualcosa che è già accaduto, né la ricostruzione filologica di un tempo perduto. Non si torna mai veramente negli stessi luoghi, soprattutto quando quei luoghi sono stati attraversati dalla Storia, dalle sconfitte, dai corpi, dalle separazioni, dalla sofferenza e dalla morte. Così vanno le cose.

E probabilmente è proprio così che debbono andare: come una danza che possiede i propri tempi, le proprie apparizioni, i propri silenzi, i propri segreti e le proprie irrinunciabili memorie. Memorie che, spesso, sono insanguinate, dolorose, profonde. Memorie che credevamo appartenessero a un’altra epoca e che, invece, stranamente, attraverso un gioco del quale soltanto la Storia sembra conoscere davvero le regole, tornano a intrecciarsi con gli eventi del presente. Ed è allora che il velo rassicurante della nostalgia si squarcia.

Perché non basta ricordare gli anni Novanta. Bisogna chiedersi cosa ne abbiamo fatto. Bisogna chiedersi cosa abbiamo imparato. E soprattutto cosa abbiamo dimenticato.

Il mondo intorno a noi sembra nuovamente attraversato da quella febbre che pensavamo di avere riconosciuto, nominato e forse persino sconfitto. Una agitazione geopolitica perenne richiama i paradossi, gli errori, le brutture e le ingiustizie del Novecento: l’Est europeo, la Palestina, il Mediterraneo, il Golfo Persico, il lontano Oriente; confini che tornano a essere ferite, eserciti che diventano argomenti, popoli ridotti a numeri, città trasformate in macerie, uomini e donne costretti, ancora una volta, ad imparare il rumore delle sirene, dei droni, delle esplosioni. E, sullo sfondo, il potere americano che si sgretola, si frantuma, si oscura, diventando sempre più contraddittorio, minaccioso, drammaticamente insensato; mentre l’Europa sembra cercare sé stessa dentro una stanza nella quale qualcuno ha già spento, da tempo, la luce.

L’Italia, intanto, si scopre più vecchia. Più stanca. Forse persino più sola. Un Paese incapace di comprendere e tramandare il meglio del proprio prezioso passato e sempre più disposto, invece, a cedere al ventre molle dell’uomo o della donna sola: colui o colei che vendono il vuoto trasformandolo in un altare di bugie, semplificazioni, giustificazioni e risentimenti. Un Paese che non sa più esattamente cosa è e che, forse ancora peggio, sembra non accorgersi nemmeno di ciò che gli accade intorno. Viviamo immersi in un brusio feroce e morboso. Tutti parlano. Tutti giudicano. Tutti sembrano sapere. E quasi nessuno ascolta.

La complessità è diventata una colpa. Il dubbio una debolezza. La memoria un fastidio. La Storia solo qualcosa da ridurre a slogan, anniversario, fotografia, ricorrenza istituzionale. Una materia morta da celebrare per qualche ora e dimenticare subito dopo. Ed ecco allora che, sulla linea dell’orizzonte — la nostra personale Linea Gotica delle sensibilità nascoste, delle resistenze e delle battaglie pagate a caro prezzo — appaiono, ancora una volta, questi transfughi, mistici e sensuali, del sentimento.

Più vecchi. Più consumati. Più fragili. Qualcuno direbbe persino più patetici.

Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Giorgio Canali, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli: i C.S.I.

Non possono offrirci nessuna rassicurazione. Ma, in fondo, chi potrebbe farlo davvero? Chiunque provasse, oggi, a prometterci salvezza non farebbe altro che aggiungere un’altra bugia alla sterminata collezione di idoli che abbiamo costruito per paura di guardarci veramente allo specchio: il politico, lo sportivo, l’economista, l’opinionista, l’influencer, il presidente, il generale. Figure alle quali chiediamo, continuamente, di dirci che andrà tutto bene. Figure sul punto di esplodere. Perché, oggi, limitarsi soltanto a bruciare sarebbe quasi una vittoria.

Forse è proprio qui che una reunion dei C.S.I. smette di essere una semplice operazione nostalgica e commerciale. Non perché il passato ritorni. Il passato non ritorna mai. Ritornano, semmai, le domande. E alcune domande, dopo trent’anni, fanno ancora più paura.

I nomi sono cambiati. Sarajevo, oggi, è in Medio Oriente. Ma è anche altrove. È nei posti più o meno conosciuti, più o meno raccontati, più o meno sponsorizzati, più o meno lontani. È nelle guerre alle quali abbiamo assegnato un nome e in quelle alle quali non abbiamo concesso nemmeno quello. È nei morti che diventano titoli d’apertura e nei morti che non meritano più neppure trenta secondi di attenzione. Perché l’odio e il sangue, le armi e la violenza, la follia e gli assassini rimangono terribilmente simili.

Non contano i nomi. Non contano le fedi. Non contano le divise. Non contano le lingue. Sarajevo non è soltanto una città. Sarajevo è sempre appena oltre la linea della nostra insensibilità emotiva. È oltre le nostre finzioni, oltre gli impegni quotidiani che ci convinciamo di dover, necessariamente, affrontare e soddisfare, oltre le piccole urgenze attraverso le quali costruiamo la rassicurante architettura delle nostre giornate.

Lavorare. Comprare. Correre. Produrre. Rispondere. Apparire. Dimenticare. Una corda che ci stringe al collo. E quella corda uccide, puntualmente, la nostra pietà nei confronti di chi soffre, di chi lotta, di chi fugge, di chi viene imprigionato, bombardato, affamato, cancellato, di chi muore ammazzato, mentre noi continuiamo a occuparci delle nostre indispensabili inutilità. Ma uccide anche qualcos’altro. La possibilità stessa di immaginare. La perdita della speranza ostinata di un futuro migliore, giusto, pacifico.

Ed è, probabilmente, proprio qui che i C.S.I., nel 2026, possono ancora realmente trasmetterci qualcosa. Non una risposta. Non una soluzione. Non un’appartenenza. E nemmeno una rassicurazione. Piuttosto un metodo. Il bisogno di leggere i fatti. Di studiare la Storia. Di collegare gli eventi. Di riconoscere le conseguenze nascoste dentro le parole, le decisioni politiche, militari, sociali ed economiche.

Perché forse è questo che abbiamo smesso di fare. Collegare. Viviamo immersi in un presente composto da frammenti: una guerra, un’elezione, una crisi economica, un bombardamento, un naufragio, una dichiarazione, una frontiera, un nuovo nemico. Ogni evento sembra nascere dal nulla e scomparire pochi giorni dopo, sostituito da un’altra emergenza, da un’altra indignazione, da un altro rumore.

E invece nulla nasce dal nulla. Ogni confine possiede una memoria. Ogni guerra possiede una genealogia. Ogni parola politica ha antenati. Ogni violenza ha imparato qualcosa da una violenza precedente. Forse ascoltare nuovamente i C.S.I. significa anche questo: recuperare la capacità di vedere i fili.

Non per tornare giovani. Non per fingere che il tempo non sia passato. Non per indossare nuovamente una maglietta e riconoscersi, per qualche ora, nella fotografia sbiadita di ciò che siamo stati. Ma per verificare cosa sia rimasto. Delle parole. Delle idee. Delle ferite. Di noi stessi.

Perché una reunion, se ha davvero un senso, non dovrebbe restituirci il passato. Dovrebbe costringerci a misurare la distanza che ci separa da esso. E allora sì.

Europa Mediterranea. Area Centrale. Anno 2026.

I C.S.I. sono ancora qui. Noi anche. Ma la domanda, trent’anni dopo, resta terribilmente aperta: cosa sceglieremo di fare?