I Fontaines D.C. hanno annunciato il loro nuovo tour da headliner, con venti date in Europa e nel Regno Unito, in programma per l’ autunno.
Il tour prenderà il via a Lisbona il 21 ottobre, cinque giorni dopo l’uscita del quinto album della band, “Dopamine Chamber“, e si concluderà alla O2 Arena di Londra il 27 novembre.
C’è anche una tappa italiana, a Casalecchio di Reno (BO), il 26 ottobre alla Unipol Arena e i biglietti saranno in vendita al pubblico giovedì 3 settembre sul sito della band. e sui classici siti di prevendita biglietti, QUI.
Da notare il supporto di una band che abbiamo sul radar qui a IFB come i Chalk (anche se il loro ultimo album non ci ha fatto impazzire)
“Dopamine Chamber” uscirà il 16 ottobre per XL Recordings, prodotto da James Ford. Grian Chatten ha descritto il disco come un esperimento sull’ascoltatore. «L’album stesso è una camera di dopamina. Entri e noi testiamo su di te questi diversi brani musicali che alterano la mente o l’umore».
Ecco il tour completo:
21 ottobre Lisbona, MEO Arena
22 ottobre Madrid, Movistar Arena
24 ottobre Barcellona, Sant Jordi Club
26 ottobre Bologna, Unipol Arena
28 ottobre Belgrado, Hangar Stage 1
30 ottobre Praga, Sportovní hala Fortuna
31 ottobre Lodz, Atlas Arena
2 novembre Berlino, Max-Schmeling-Halle
5 novembre Stoccolma, Hovet
6 novembre Oslo, Oslo Spektrum
8 novembre Copenaghen, Royal Arena
10 novembre Amsterdam, Ziggo Dome
12 novembre Anversa, AFAS Dome
13 novembre Parigi, Accor Arena
20 novembre Liverpool, M&S Bank Arena
21 novembre Manchester, AO Arena
22 novembre Glasgow, OVO Hydro
24 novembre Leeds, First Direct Arena
25 novembre Birmingham, Utilita Arena
27 novembre Londra, The O2 Arena