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I Fontaines D.C. hanno annunciato il loro nuovo tour da headliner, con venti date in Europa e nel Regno Unito, in programma per l’ autunno.

Il tour prenderà il via a Lisbona il 21 ottobre, cinque giorni dopo l’uscita del quinto album della band, “Dopamine Chamber“, e si concluderà alla O2 Arena di Londra il 27 novembre.

C’è anche una tappa italiana, a Casalecchio di Reno (BO), il 26 ottobre alla Unipol Arena e i biglietti saranno in vendita al pubblico giovedì 3 settembre sul sito della band. e sui classici siti di prevendita biglietti, QUI.

Da notare il supporto di una band che abbiamo sul radar qui a IFB come i Chalk (anche se il loro ultimo album non ci ha fatto impazzire)

“Dopamine Chamber” uscirà il 16 ottobre per XL Recordings, prodotto da James Ford. Grian Chatten ha descritto il disco come un esperimento sull’ascoltatore. «L’album stesso è una camera di dopamina. Entri e noi testiamo su di te questi diversi brani musicali che alterano la mente o l’umore».

Ecco il tour completo:

21 ottobre Lisbona, MEO Arena

22 ottobre Madrid, Movistar Arena

24 ottobre Barcellona, Sant Jordi Club

26 ottobre Bologna, Unipol Arena

28 ottobre Belgrado, Hangar Stage 1

30 ottobre Praga, Sportovní hala Fortuna

31 ottobre Lodz, Atlas Arena

2 novembre Berlino, Max-Schmeling-Halle

5 novembre Stoccolma, Hovet

6 novembre Oslo, Oslo Spektrum

8 novembre Copenaghen, Royal Arena

10 novembre Amsterdam, Ziggo Dome

12 novembre Anversa, AFAS Dome

13 novembre Parigi, Accor Arena

20 novembre Liverpool, M&S Bank Arena

21 novembre Manchester, AO Arena

22 novembre Glasgow, OVO Hydro

24 novembre Leeds, First Direct Arena

25 novembre Birmingham, Utilita Arena

27 novembre Londra, The O2 Arena