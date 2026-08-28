credit: SJ Spreng

J.Bernardt, l’alter ego di Jinte Deprez (Balthazar), pubblicherà il suo terzo album in studio, “Wild Swim“, il 13 novembre per l’etichetta Play It Again Sam. Il secondo singolo, “Love Is on My Mind”, è un brano irresistibilmente groovy e che rimane impresso nella mente, che parla di un nuovo punto di partenza accolto con stupore. È il secondo assaggio di un disco che, a quanto ci dicono le note stampa, svela la versione più spontanea di J.Bernardt mai vista finora: selvaggia, calorosa e piena di vita.





«Love Is on My Mind è una canzone guidata dalla chitarra che ho scritto su un vecchio pianoforte, mentre mi sentivo osservato dalle stelle. Parla di un nuovo punto di partenza, non intenzionale — “Lo sento tossire dietro l’angolo, pronto a fare una scenata, come diavolo ha fatto l’amore a entrarmi in testa?”. Chissà quando o come, ma sembra che un giorno ti rialzi sempre, proprio quando non ci stavi facendo caso.“



A differenza dei suoi album precedenti, Jinte ha scelto di uscire da ogni schema familiare nel suo processo creativo. Ha viaggiato da solo a Los Angeles, dove ha abbracciato una caricatura di se stesso: il musicista europeo fallito che approda in America per reinventare la propria vita. Questa volta, a salire sull’aereo non è stato il musicista poliedrico, ma il cantante che c’è in J.Bernardt.

Al 64 Sound Studio ha lavorato con il produttore Paul Butler (Michael Kiwanuka, Devendra Banhart), che ha creato un ambiente intuitivo in cui Jinte ha trovato la sua interpretazione vocale più libera. «Nel mio terzo disco da solista ho sentito davvero per la prima volta cosa si prova a cantare». Anche Los Angeles ha lasciato il segno. L’energia intransigente della città si è scontrata frontalmente con l’istinto di moderazione tipico della Fiandra occidentale di Jinte. «Negli Stati Uniti non c’è tempo per le sottigliezze. Ti abbandoni ai tuoi impulsi.»

Anche dal punto di vista tematico, J.Bernardt intraprende una nuova direzione. Mentre i suoi album precedenti erano fortemente autobiografici, ora opta per una prospettiva più universale, abbracciando una celebrazione frenetica della casualità della vita. Le canzoni non si ancorano alla ragione, ma al sentimento. Un equilibrio tra la gioia di vivere e una sorta di nichilismo euforico. “Dopo le macerie di una rottura, alla fine si arriva al punto in cui si riesce a vedere di nuovo il lato divertente della vita.”



Tracklist:

Four In The Morning

Remedy

Big Fat Moon

Children

Big Hopes

Love Is On My Mind

Wild Place To Start

Echo Chamber

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