La band californiana tutta al femminile The Linda Lindas farà il suo debutto italiano il prossimo anno con un’unica imperdibile serata: lunedì 26 aprile 2027 salirà sul palco del Legend Club di Milano. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti alla newsletter della band dalle 10 di mercoledì 2 settembre e saranno in vendita su Ticketone dalle 10 venerdì 4 settembre.

Le Linda Lindas con le loro canzoni reinterpretano il punk classico e il power pop attraverso una prospettiva Gen Z. Nata nel 2018 quando le sorelle Mila, Eloise e Lucia si uniscono alla loro cugina Bela per un’unica esibizione al Girlschool LA, la band è passata dall’essere una realtà amatissima a livello locale a diventare un gruppo riconosciuto a livello internazionale. Nel corso della loro carriera le Linda Lindas hanno collaborato e suonato insieme ai Paramore e sono state protagoniste di articoli e approfondimenti su testate come Pitchfork, The New York Times e Rolling Stone. Con ogni componente coinvolta nella scrittura e nel canto, uniscono politica, giovinezza, vulnerabilità ed energia, consolidando il loro status di una delle voci nuove più interessanti e promettenti del punk contemporaneo.

Il terzo album, “Gotta Get Out”, cattura l’energia urgente e irrequieta del liberarsi dalle proprie costrizioni per scoprire un’identità nuova e audace. Il disco sviluppa la caratteristica grinta punk Gen Z della band, arricchendola con avventurose sonorità synth e ritmi anthemici da cantare a squarciagola insieme alla band. “Gotta Get Out” rappresenta la dichiarazione definitiva di una band che è ormai pienamente maturata e ha trovato la propria identità, mostrando il sound più ambizioso, vario e articolato della loro carriera.

Lunedì 26 aprile 2027

Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 25,00 + prev.