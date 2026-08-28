Bella, bellissima questa “Drawn Into These Headlights” dei tedeschi The First Eloi, una canzone atmosferica, cadenzata e ricca di passione e intensità. Loro la definiscono “Una canzone su una generazione paralizzata dall’avvicinarsi della catastrofe”, e davvero sembra proprio che questa catastrofe, sempre più e inesorabilmente, si avvicini, scandita dal ritmo greve e quasi sulfureo, pure nel suo splendore shoegaze, del brano, che veramente continua con un passo inarrestabile e ci lascia sena fiato.

Da notare che nel brano c’è anche la mano del buon James Aparicio e vederlo è sempre sinonimo di alta qualità, lo sappiamo bene.

Strati di chitarre, riverbero e feedback sono considerati parte integrante dell’arrangiamento: non come fine a se stessi, ma come mezzo per amplificare la melodia e l’emozione. Questo è il pensiero che sta dietro al progetto The First Eloi e direi che questa bellissima canzone è realmente un convincente biglietto da visita su quanto loro affermano.

Listen & Follow

The First Eloi: Instagram