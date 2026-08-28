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Esce per Wild Honey Records “Blackfish”, primo singolo estratto da “(3)7 Gold”, album d’esordio di wwwilson.it, il nuovo progetto solista di Wilson dei Bee Bee Sea.

Wilson viene da Castel Goffredo, anche se nella sua personale geografia la piccola cittadina del mantovano ha da tempo preso il nome di Stanzini. È da qui che parte wwwilson.it, un progetto cresciuto tra ricordi adolescenziali, dischi, televisioni locali e quel primo World Wide Web in cui file con nomi sbagliati, link rotti e siti improbabili facevano ancora parte del divertimento.

“Blackfish” è il primo ingresso in questo mondo.

Costruita attorno a un riff che Wilson ammette di aver scritto originariamente durante alcune prove dei Maddam, la canzone introduce uno dei temi che attraversano “(3)7 Gold”: la difficoltà di trovare il proprio posto quando quello da cui vieni comincia a starti stretto, ma nemmeno ciò che c’è fuori sembra davvero fatto per te.

Blackfish è una specie di versione cattiva della pecora nera. È l’equivalente musicale di Nelson Muntz dei Simpson: una creatura brutta e spaventosa, ma allo stesso tempo fragile e piena di contraddizioni.

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wwwilson.it: sito