Trentemøller ha annunciato un nuovo album omonimo, il primo in cui ogni brano presenta parti vocali. Il disco, che vede la partecipazione di numerosi ospiti, uscirà il 13 novembre tramite la sua etichetta In My Room.

Per questo disco, Trentemøller ha coinvolto un variegato gruppo di cantanti, tra cui Anika, Sune Rose Wagner dei The Raveonettes, Midwife, Tan Cologne ed Emma Acs. Questa è veramente una svolta per l’artista danese, che descrive la voce come «uno strumento in più» con cui sperimentare.

Il singolo “Terrified” vede la partecipazione di Jonas Bjerre dei Mew. Trentemøller afferma che si tratta «probabilmente della canzone più pop dell’album».

«Sapevo fin dall’inizio esattamente chi volevo che cantasse in queste canzoni: persone che rispetto profondamente e che già sentivo nella mia musica, amici e alcuni con cui non avevo mai lavorato prima», spiega Trentemøller. «Sono piuttosto timido, a dire il vero, e questo ha dato ai cantanti la privacy necessaria per aprirsi davvero».

«Ciò che era rumoroso è diventato ancora più rumoroso, ciò che era sognante è diventato ancora più sognante, ciò che era melodico è diventato ancora più melodico. Questa volta sono stato spietato. Ok, uccidi i tuoi beniamini! Se una traccia non mi trasmetteva una sensazione di libertà, voglia di viaggiare, tristezza, amore o quella pura sensazione di “non me ne frega un cazzo”… veniva eliminata».

Tracklist:



Swerve

Terrified

Visceral

Johnny Boy

Halved

Your Love Walks Alone

To Mist

Coyote

Crash

White Hallways