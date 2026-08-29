Credit: Jamie Wdziekonski

Dopo aver concluso il tour promozionale del loro quarto album, “Cutthroat“, la band post-punk degli Shame, ha annunciato una pausa temporanea.

“Abbiamo deciso che è ora di prenderci una piccola pausa“, hanno scritto sul loro profilo Instagram, spiegando poi che avevano quasi deciso di non fare alcun annuncio. «Tuttavia, riteniamo di dovervi, in quanto fan, la massima trasparenza e di farvi sapere cosa sta succedendo nel nostro mondo», continua il post.

Sembrerebbe che questa non sia una pausa a tempo indeterminato (“This is by no means a goodbye, it’s see you later“), anche perché il post accenna alla possibilità di nuova musica in futuro. «Torneremo più tosti e migliori che mai per regalarvi il quinto album degli Shame dei vostri sogni».

La band si è formata nel 2014 e da allora ha pubblicato quattro album.