Credit: Trevor Naud

I Protomartyr hanno pubblicato il nuovo singolo “Feed the Sewer”; il brano è tratto dal prossimo album della band di Detroit, “Hotel Usona”, in uscita il 25 settembre per Domino Records.

Nel nuovo album, il cantante Joe Casey ha immaginato il proprio Paese come un hotel ormai vecchio, dove ogni canzone è una stanza infestata dal proprio ospite problematico. Casey commenta: “Il titolo deriva da una battuta di un film di Peter Greenaway. Il senso della canzone è che l’intelligenza artificiale è contro l’umanità. La convinzione è che le persone siano spesso disposte a distruggere il mondo in cambio di comodità. Il testo è il solito miscuglio di paure politiche, rimostranze personali, riferimenti letterari e battute sulle feci. La musica è molto forte, come un data center».

Il regista del video, Andrew Theodore Balasia, afferma: «La solitudine nell’era della sorveglianza è il tema che abbiamo esplorato in questo video. Il motel diventa un microcosmo fisico della raccolta dati, ogni stanza un profilo: ogni ospite paga volentieri per soggiornare in una stanza monitorata da estranei. La banalità di ciò che viene osservato diventa essa stessa fonte di disagio, spogliando lo spettacolo di ogni fronzolo fino a quando non rimane altro che il desiderio opaco e inquietante di entrare in contatto con qualsiasi cosa».