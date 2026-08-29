C’è una cover di “Like A Prayer” di Madonna che, in Australia, ha avuto un successo enorme. Radio, classifiche, milioni di ascolti. Una canzone che piace, semplicemente. E, forse, è proprio questo il particolare più interessante dell’intera vicenda: piace. Dietro quella versione c’è il DJ e producer australiano Josh Fawaz, ma anche un utilizzo, tutt’altro che marginale, dell’intelligenza artificiale: voce e batteria sono state generate attraverso strumenti di IA, come è stato, successivamente, dichiarato nei crediti del brano. Una circostanza che, inizialmente, molti ascoltatori nemmeno conoscevano e che, evidentemente, non aveva impedito loro di ascoltare, riascoltare, condividere e apprezzare la canzone. Perché, alla fine, avevano premuto “play” e qualcosa aveva funzionato. Ed è, probabilmente, qui che comincia la questione più interessante.

Non tanto stabilire se quella musica sia autentica o artificiale, quanto chiederci che cosa succeda nel momento in cui una parte consistente del pubblico smette, semplicemente, di considerare importante la domanda. Se una canzone provoca piacere, emozione, nostalgia, euforia o desiderio di ballare, quanto conta sapere chi — o che cosa — l’abbia prodotta?

È una domanda scomoda. Perché siamo abituati a pensare alla bellezza come a una nostra proprietà, quasi fosse una concessione esclusiva fatta all’essere umano. Eppure la bellezza, come ci insegna la natura — o forse persino il caos — non sembra affatto preoccuparsi della nostra centralità. Esiste nelle geometrie di un cristallo, nelle nuvole, nelle onde del mare, nelle forme casuali prodotte dal vento. Potrebbe esistere, allora, anche nei calcoli statistici di una macchina? E soprattutto: se noi la riconosciamo come bellezza, cambia davvero qualcosa sapere da dove proviene?

L’industria musicale australiana, intanto, una risposta ha provato a darla. Dopo il caso “Like A Prayer”, l’ARIA ha modificato le proprie regole: per poter entrare nelle classifiche ufficiali, la musica dovrà essere, sostanzialmente, realizzata da esseri umani. L’intelligenza artificiale potrà continuare a essere utilizzata come strumento, ma non potrà sostituire completamente l’intervento umano. Una diga, insomma. Necessaria, probabilmente, soprattutto per tutelare artisti, autori, interpreti e lavoratori di un settore che rischia di essere travolto molto prima di aver compreso fino in fondo ciò che sta accadendo. Ma quanto potrà resistere quella diga?

Perché la storia della tecnologia sembra raccontarci qualcosa di abbastanza diverso. Quando una tecnologia diventa sufficientemente economica, accessibile, efficace e diffusa, difficilmente scompare. Possiamo regolamentarla, tassarla, limitarla, stabilire dove e come possa essere utilizzata. Possiamo — e probabilmente dobbiamo — tutelare diritti, opere, identità e compensi. Ma fermarla è un’altra cosa. Chiusa una strada, potrebbero aprirsene dieci. Poi cento. Poi mille.

Fino al momento in cui distinguere, nettamente, ciò che è umano da ciò che è artificiale potrebbe diventare non soltanto difficile, ma persino, concettualmente, ambiguo. Perché ci saranno canzoni completamente generate dall’IA, altre scritte da esseri umani, ma cantate da voci sintetiche, altre ancora composte da una macchina e, successivamente, modificate da musicisti, produttori e tecnici umani. E poi remix, campionamenti, strumenti virtuali, voci trasformate, batterie ricostruite, arrangiamenti suggeriti, errori corretti. Dove finirà l’uomo e dove comincerà la macchina?

Forse, molto semplicemente, non ci sarà più una linea. Ci sarà una zona grigia. Naturalmente, esiste anche un’altra questione, meno poetica e decisamente più materiale: l’impatto energetico delle intelligenze artificiali. Una tecnologia che, nella sua attuale infrastruttura, pone interrogativi seri sul consumo di energia, acqua e risorse. Il paradosso sarebbe quasi perfetto: macchine capaci di inventare infinite canzoni per un pianeta che, nel frattempo, continuiamo, ostinatamente, a consumare e distruggere. Ma anche in questo caso la tecnologia potrebbe cambiare. Potrebbero arrivare modelli più piccoli, hardware più efficienti, sistemi energicamente meno voraci, infrastrutture alimentate diversamente.

Ma torniamo alla musica. Perché mentre discutiamo se una cover generata attraverso l’intelligenza artificiale debba entrare oppure no in una classifica, qualcosa di ancora più interessante sta già succedendo dall’altra parte delle cuffie. L’intelligenza artificiale sta cominciando a fare il DJ. Non nel futuro. Adesso.

Esistono già software capaci di analizzare le strutture ritmiche di due brani, individuarne automaticamente intro e outro, sincronizzarne il tempo, scegliere il punto nel quale effettuare una transizione e separare voce, batteria e strumenti per ricombinarli durante il mix. E persino le piattaforme di streaming stanno cominciando a muoversi nella stessa direzione.

Spotify permette già di costruire playlist con transizioni più fluide e di riordinare, automaticamente, i brani tenendo conto di BPM e tonalità. Il suo DJ basato sull’intelligenza artificiale può ricevere richieste attraverso il linguaggio naturale: possiamo spiegargli quale atmosfera desideriamo e lasciare che sia lui a scegliere cosa farci ascoltare. Ma soprattutto Spotify e Universal Music Group hanno già annunciato qualcosa che, fino a pochissimo tempo fa, sarebbe sembrato fantascienza: uno strumento a pagamento attraverso il quale gli utenti potranno utilizzare l’intelligenza artificiale per realizzare cover e remix autorizzati delle canzoni degli artisti che aderiranno al progetto.

A questo punto il passo successivo diventa quasi inevitabile. Immaginiamo di aprire la nostra piattaforma musicale e scrivere: “Preparami quattro ore di musica per una festa. Comincia lentamente. Post-punk e new wave all’inizio, poi aumenta progressivamente il ritmo. Fai entrare l’elettronica dopo quaranta minuti. Niente interruzioni nette. Mescola le batterie, elimina qualche intro troppo lunga, sovrapponi alcune linee di basso. Verso mezzanotte voglio qualcosa di più oscuro. Nell’ultima mezz’ora fammi tornare lentamente a terra.”

Invio. Qualche secondo. E la serata è pronta. Non una semplice playlist. Un set. Con BPM armonizzati, transizioni, sovrapposizioni, effetti, stem separati, versioni alternative e magari remix generati, appositamente, per quella sera, per quelle persone, per quell’ambiente. Una musica che potrebbe persino reagire a ciò che accade nella stanza. Se nessuno balla, cambia direzione. Se la pista si riempie, prolunga quella sequenza. Se l’energia cala, aumenta progressivamente BPM e intensità. Se qualcuno chiede una canzone, non si limita a inserirla: trova il modo migliore per farla entrare nel flusso.

A quel punto, cosa sarà rimasto della consolle? Forse diventerà un oggetto vintage. Un bellissimo oggetto vintage. La osserveremo con la stessa fascinazione con cui oggi guardiamo un DJ vecchio stampo arrivare con le sue borse di vinili. Quello che prende fisicamente un disco, lo estrae dalla custodia, lo mette sul piatto, appoggia la puntina, cerca il punto giusto, ascolta in cuffia la traccia successiva e aspetta.

Aspetta. Perché una parte fondamentale del DJing è sempre stata proprio questa: sapere quando. Non soltanto cosa mettere. Quando metterlo. Oggi si polemizza spesso sul fatto che attori, influencer, personaggi televisivi, celebrità e figure più o meno improbabili decidano, improvvisamente, di trasformarsi in DJ. Ed è indubbio che la tecnologia abbia, progressivamente, abbassato molte barriere tecniche. Le consolle contemporanee possono sincronizzare BPM, visualizzare forme d’onda, suggerire tonalità compatibili, memorizzare cue point, gestire loop ed effetti. Molte operazioni che, un tempo, richiedevano esperienza, allenamento e orecchio sono diventate più semplici.

Adesso l’intelligenza artificiale potrebbe abbassare definitivamente anche quell’ultimo gradino. Ma qui si apre un paradosso. Perché forse proprio quando la tecnica sarà diventata quasi completamente automatizzabile scopriremo, finalmente, che essere DJ non significava soltanto possedere una tecnica. Una macchina potrà conoscere perfettamente BPM, tonalità, struttura, energia e compatibilità armonica di milioni di canzoni. Potrà sapere che, statisticamente, quel brano funziona meglio dopo quell’altro. Potrà osservare attraverso sensori una pista da ballo e calcolare quante persone stanno muovendosi.

Ma saprà comprendere quel momento impercettibile nel quale una stanza è pronta per ascoltare proprio quella canzone? Saprà sbagliare? Saprà mettere un pezzo apparentemente fuori posto e trasformarlo, proprio grazie a quell’errore, nel ricordo della serata?

Perché forse il DJ non è mai stato soltanto colui che mette la musica. È colui che osserva una stanza e prova a interpretarne il desiderio. È qualcuno checostruisce una narrazione temporanea con canzoni che appartengono ad altri. Un montatore di emozioni. Un regista invisibile. Uno che prende cento persone estranee tra loro e, per qualche minuto, riesce a convincerle che stanno vivendo la stessa storia.

Ed è qui che il futuro diventa molto più interessante della semplice questione se l’intelligenza artificiale sostituirà davvero i DJ. Probabilmente sostituirà una parte del loro lavoro. Forse anche una parte molto grande. Ma potrebbe, contemporaneamente, costringerci a capire che cosa rendeva davvero importante il resto.

Un giorno potremmo entrare in un locale e non vedere nessuno dietro la consolle. Nessun computer. Nessuna cuffia. Nessun giradischi. Soltanto casse, luci e persone. Da qualche parte, invisibile, un’intelligenza artificiale osserverà la serata e costruirà, in tempo reale, la sua colonna sonora. E forse balleremo comunque. Forse ci divertiremo comunque. Forse quella musica sarà persino bellissima.

Poi, qualche sera dopo, entreremo in un altro locale. In fondo alla sala ci sarà qualcuno con due vecchi Technics, una cuffia consumata e una borsa piena di vinili. Lo vedremo cercare un disco. Tirarlo fuori. Appoggiarlo sul piatto. Cercare con le dita il punto esatto. Aspettare qualche secondo. E farlo partire. Probabilmente ci sembrerà un gesto inutilmente complicato.

Lento.

Imperfetto.

Meravigliosamente umano.