Credit: Bandcamp

Gli Aluminum stanno per pubblicare “Iconoclast HaHa”, il nuovo disco in uscita il 30 ottobre per la Felte Records. “Iconoclast HaHa” vede la band, come ci dicono le note stampa, assecondare i propri istinti più “pesanti”, più vicini ai primi Swervedriver, ai Catherine Wheel e ai Dinosaur Jr.

Il quartetto di San Francisco riparte dallo shoegaze, dal big beat e l’alt-pop del loro album di debutto, “Fully Beat” (Felte, 2024), ma, nel nuovo lavoro, sembra ampliare il discorso e alzare ancora di più la temperatura.

«Volevamo che questo fosse un album più incentrato sulla chitarra», osserva Leyda, «quindi abbiamo registrato attraverso amplificatori Marshall per conferirgli un’atmosfera più pesante e ottenere un suono più veloce e punk, che risulti imponente e avvolgente dal vivo».



Per chiarire subito le idee si parte con “Killing Time”, vero e proprio gioiello noise-pop dai colori sgargianti e un’energia enorme, che diventa trascinante.

“Questo brano nasce dalla frustrazione di vivere in un sistema che ti condanna al fallimento, in cui sei sempre ‘non abbastanza’ o ‘troppo’, e da tutta la rabbia, la stanchezza e la pressione di doverti adeguare“.

Se il buongiorno si vede dal mattino, beh, ne sentiremo delle belle…

Listen & Follow:

Aluminium: Bandcamp

