No, ma bellino proprio.

Certo ci si possono fare le pulci e stabilire che alcune reazioni alla rivelazione scioccante alla base della trama siano esagerate o che, al contrario, la risoluzione sia troppo facilona.

La verità è che funziona come commedia e che funziona ancor più nel disegnare la paranoia crescente del protagonista e, parallelamente, il disfacimento della fiducia e della coppia. E qui vanno tessute le lodi di un Pattinson gigantesco.



Il ritmo e il montaggio sono brillanti. Alcune situazioni sono crudeli ed esilaranti – tutta la parte che coinvolge la collega di lui fa scomodamente pisciare sotto dalle risate. Mi ha ricordato Nichols, chiaro riferimento di Borgli, che lo adatta splendidamente ai temi scottanti dei tempi correnti.