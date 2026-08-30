Credit: Joanna Bergqvist

Dopo il terzo album “Insight”, la band post-punk/shoegaze norvegese Mayflower Madame torna con “In Hindsight”, uno dei brani principali della Deluxe Edition del disco, che include cinque brani inediti. Con questo nuovo brano siamo in una zona ipnotica, circolare e avvolgente, un dream-pop atmosferico che abbraccia l’ indie-wave per rendere tutto magicamente oscuro ma nello stesso tempo irresistibile. Il brano esplora il tentativo di andare avanti mentre si è trattenuti da un desiderio persistente.

“Insight” usciva nel novembre 2024 portando a casa ottimi consensi dalla critica e dai fan. Ora ecco uquesta nuova edizione, con l’aggiunta di 5 brani bonus che mostrano una band pronta a giocare su più territori, non solo post punk e oscuro e malinconico romanticismo quindi, ma anche new-wave e psichedelia, a testimonianza di una vivacità e di una voglia di mettersi in gioco che contraddistingue la proposta della band di Oslo.

L’uscita sarà seguita da un tour autunnale in Europa e un nuovo album è previsto per la primavera del 2027.

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