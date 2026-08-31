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Dent May tornerà in Italia ad aprile 2027.

Il musicista californiano presenterà il suo settimo LP, “The Big One“, appena pubblicato via Carpark Records.

Nel corso di sei album e 17 anni di carriera, Dent May ha costruito una discografia estremamente eterogenea. Ha sempre lavorato principalmente da solo, creando piccoli gioielli pop al computer e suonando personalmente quasi tutti gli strumenti. Ma quando ha iniziato a lavorare al nuovo album, quel metodo ormai collaudato ha improvvisamente cominciato a stargli stretto.

Con “The Big One”, suo ultimo lavoro, affiancato da una band di musicisti di lungo corso della scena di Los Angeles, May ha deciso di uscire dalla camera da letto e aprirsi al mondo, organizzando una serie di sessioni agli Honeymoon Suite di Los Angeles e invitando in studio diversi amici musicisti, senza prove né pianificazione: tutto basato sull’improvvisazione.

Un solo appuntamento nel nostro paese con lo statunitense previsto per lunedì 26 all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti per il suo concerto, che costano 18 €, sono già disponibili su ‘Dice.fm‘.