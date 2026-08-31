Credit: Arlene Deradoorian

Angel Deradoorian arriverà in Italia a ottobre.

La ex componente dei Dirty Projectors presenterà il suo terzo LP solista, “Ready For Heaven“, uscita a maggio dello scorso anno via Fire Records.

Il suo lavoro più recente spazia tra cielo e terra, dannazione e salvezza, e mette in campo l’intelligenza contro un’avidità sfrenata e sfacciata: si evoca l’ultimo, tenue riverbero di quella vecchia convinzione secondo cui un beat elettronico programmato può infrangere se stesso – e chi ascolta – per approdare a una coscienza diversa, più egualitaria.

Deradoorian suonerà giovedì 15 all’Arci Bellezza di Milano in quella che sarà la sua unica data nel nostro paese.

I biglietti per il live-show della quarantenne musicista di stanza a Los Angeles costano 17,25 € e sono già disponibili su ‘Dice.fm‘.