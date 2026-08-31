I Kiwi Jr. tornano con questo loro quarto LP – e loro esordio su Perennial e K Records – dopo quattro anni esatti dal precedente, “Chopper“.

L’album è stato registrato agli High Bias Studios di Detroit insieme al produttore Graham Walsh degli Holy Fuck e vede la partecipazione di Joe Casey e Greg Ahee dei Protomartyr, Margaux Bouchaudon degli En Attendant Ana e Kerri MacLellan degli Alvvays, mentre Nicolas Vernhes (Deerhunter, Silver Jews) si è occupato della produzione.

Credit: Colin Medley

Se la perfezione pop non esiste, la opening-track “Photos Of The Reenactment”, però, ci va molto vicina con quella sua dolcezza e quella sua delicatezza, le chitarrine jangly e la bellezza delle sue melodie dal tono dolce-amaro, supportate anche da qualche synth.

Spensierata quanto malinconica, ma incredibilmente piacevole anche la title-track “Blowin’ Up”, dove il suono dell’organo aggiunge un tocco più sinistro al loro sound e le chitarre ci sanno proporre alcuni momenti più propulsivi, ma senza rovinare quella loro capacità pop che ci deliziano in ogni momento di questo album.

Altra perla di questo disco è senza dubbio “Pure Michigan”, una vera goduria: ancora l’organo è ben presente, ma allo stesso tempo si notano belle e potenti linee di basso e ovviamente le immancabili e morbide sei corde, che aggiungono anche una buona dose di energia.

E se vogliamo qualcosa di soft, rilassato e tranquillo, invece, ecco la lunga “Caught In The Wild” (quasi sei minuti), dove i vocals del frontman Jeremy Gaudet ci fanno sognare a occhi chiusi e ci cullano, come una perfetta colonna sonora di un viaggio estivo in auto a finestrini aperti assaporando la brezza dell’Oceano Pacifico sulla West Coast.

“Landscape With Limousine”, che vede i Protomartyr come ospiti, chiude l’album aggiungendo un maggior numero di elementi elettronici e allo stesso tempo regalando toni leggeri e gradevoli come sempre.

Un bel disco indie-pop che, senza pretendere di cambiare la storia della musica, ci porta una quarantina di minuti molto gradevoli in cui lasciarsi coccolare dalla dolcezza delle sempre meravigliose melodie di questi ragazzi di stanza a Toronto.