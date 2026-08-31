Credit: Stefano Eccel

Mattoncino dopo mattoncino, quanto un’ambiziosa crescita esponenziale, Poplar di Trento (nonché il suo spin off UTOPIA al Mart di Rovereto alle porte della stagione bella) si è ritagliato un posto nel gotha dei festival italiani e non, a maggior ragione posizionandosi nella fascia temporale cuscinetto, quel settembre quasi sempre avaro di proposte, dopo l’abbuffata estiva e prima della stagione autunnale.

Inaugurato nel 2017 per mano di un gruppo di studenti trentini (così si legge in rete) e, dopo un inizio orientato, artisticamente parlando, verso scelte dall’underground del belpaese, oggi può considerarsi, a tutti gli effetti, un appuntamento internazionale, da mettere in agenda per chi si ritiene un appassionato della musica che conta.

Abbiamo fatto una chiacchierata con Chiara Pasquali e Matteo Carletti che si occupano della comunicazione del festival, in vista della nuova edizione che si terrà al Doss Trento a settembre tra giovedì 10 e domenica 13.

Benvenuti su Indieforbunnies e sinceri complimenti a tutto il team di volontari per questo bellissimo appuntamento, per noi è un onore e un piacere ospitarvi, una piccola cronistoria iniziale, come nasce il festival ormai quasi 10 anni fa?

Chiara: Sì, Poplar nasce al quartiere Albere, nel 2017, un’area della città, un’ex fabbrica Michelin riqualificata e progettata da Renzo Piano, diventato un centro polifunzionale, sede della biblioteca universitaria centrale, del MU.SE (museo delle scienze), quindi un parco, che è stato casa per le prime edizioni del festival (2017 / 2018 / 2019), con un capienza verosimile a quella attuale, i primi eventi erano ad ingresso gratuito, quindi anche difficile stabilire la reale frequenza del pubblico, ma grossomodo la stessa entità di queste ultime edizioni.

Probabilmente siamo stati tra i primi a fare eventi in quel contesto a Trento in generale.

E’ vero che Trento non sia così associata ad un sito o polo musicale che dir si voglia, in realtà rimane una città fortemente universitaria, quindi si respira un importante componente giovanile, c’è proprio numericamente tanta gente che ha voglia di fare, produrre eventi, con un senso di aggregazione e appartenenza, desiderio di mettersi in gioco che ci ha permesso di avere uno zoccolo duro dí affezionati e di creare un festival dal nulla oggi diventato grande.

Ulteriore step di crescita con l’edizione di questo 2026, diventando una realtà significativa, come detto sopra, tranquillamente di livello europeo, per cui farei un parallelo al più longevo a Ypsigrock, curiosamente agli antipodi a livello territoriale, ma assimilabili per ricerca, nonché particolarità della location, qual’è stata, se esiste, una reference che ha ispirato, in qualche modo, la nascita del festival?

Sicuramente c’è un’affinità, ci piace molto la loro curatela e ci è capitato di avere artisti che facessero entrambi i festival.

Dicevo sito bellissimo e non certo convenzionale quello del Doss, (per chi non lo conoscesse un parco sopraelevato che scruta il capoluogo trentino, raggiungibile previa discreta scalinata), come nasce l’idea di organizzare proprio lì un festival?

Chiara: Lo spartiacque è stato l’anno del Covid, quindi in una stagione dove non si potevano fare eventi se non con distanziamento, la nostra fu un’edizione diffusa, facendo 4 serate (una a settimana), in posto iconici di Trento, rispettando, ovviamente, tutte le procedure legate alla pandemia.

Uno alla terrazza panoramica di Sardagna, uno al Castello del Buonconsiglio (anche li posto dove non si fanno eventi, ed è stata un’eccezione), uno al museo delle Gallerie di Piedicastello, divenute oggi, appunto, spazio mussale, e l’ultima al Mu.se, sotto lo scheletro del dinosauro e da li ci arrivò l’idea di cambiare e scegliere una nuova location, quindi dopo il Covid c’era l’opportunità di rimanere sempre alle Albere, appunto, o voltare pagina, il mausoleo era in cima alle nostre preferenze, è stato abbastanza complesso ottenerlo, in quanto sito molto rispettato, (per chi non lo sapesse un museo degli alpini visitabile e meta turistica quanto storica, un posto sacro per la cittadinanza). Un posto dove, sostanzialmente, non ci fanno eventi.

Ripercorrendo un po’ la nostra storia, organizzammo un primo evento secret al chiostro degli Agostiniani dove suonarono i Pinguini Tattici Nucleari prima dell’upgrade mainstream, il secret funzionò molto bene quell’anno, poi avendo un pubblico fidelizzato che ci segue a prescindere, in occasione del lancio del doss come nuova location, ci siamo appunto reinventati l’appena citato format, proprio nel 2021, con un evento, che andò esaurito, sulla fiducia, nel giro di poco e inaugurammo questa nuova location con Frah Quintale e da lì il resto è storia recente.

Come si sceglie line up di un festival così?

Matteo: Il gruppo di ricerca rimane piuttosto ristretto a poche unità per far collimare le idee in una visione specifica.

Ci sono tre anime che convivono all’interno delle scelte del festival, la prima è prettamente locale, trentina (artisti regionali più o meno famosi), penso a Pop x, che è una costante, un amico del festival, che ha messo uno spotlight su Trento stessa, Ceri, Emilio Paranoico, 66 CL, artisti a cui vogliamo bene, una quota locale che, forse, era più forte all’inizio ma che manteniamo viva. La seconda via rimane la musica indipendente italiana, il sottobosco underground, la cosiddetta scena alternativa, tutto quel mondo più o meno piccolo (La Rappresentante di lista, i Verdena, ecc. ecc.), caldeggiato sempre negli anni e il terzo filone, quello che ha avuto una crescita più esponenziale, e, che quest’anno ha fatto un ulteriore upgrade è la componente internazionale, un step da festival europeo, che comporta tutta una serie di scelte non semplicissime, ma che ci ha portato visibilità e comprensiva soddisfazione.

Chiara: E’ il frutto di lavoro di anni, partendo da Luca Bocchio, direttore artistico di Poplar.

Siamo stati in giro per l’Europa, siamo parte di un gruppo di exchange europeo ESNS Eurosonic, programma di scambio per band emergenti, è un network molto interessante, perché si viene pure incentivati se si ospitano alcune delle band coinvolte, il tutto per avere una comunità molto forte alla base. Adottiamo, comunque, una ricerca internazionale attiva, si ricevono proposte chiaramente, ma il nostro ruolo è quello di fare una sorta di talent scouting.

C’è stata anche una nostra crescita, una reputazione che Poplar si è fatta negli anni, sempre fedeli alla nostre scelte curatoriali, sempre indipendenti, siamo cresciuti anche a livello di numeri, arrivando praticamente al fatidico sold out ogni edizione. Quindi una realtà quasi iniziata per gioco che oggi ha un valore e un approccio inevitabilmente professionale.

Andando a ripercorrere le varie edizioni, mi sembra appunto un’inversione di tendenza, quindi da kermesse molto “italiana” (nella scelta degli ospiti), ad un vero e proprio mix per alcune edizioni, per arrivare ad oggi, dove gli ospiti stranieri sono il fiore all’occhiello, scelta, questa, ponderata in virtù di una sorta di crescita a livello internazionale?

Un upgrade cercato e maturato negli anni ricollegandomi a quello detto sopra, che ci ha portato anche ad un incremento del pubblico stesso, più dilatato da fuori regione.

Tanto pubblico universitario a fare da fondamenta e tanti Erasmus, ma anche un vero e proprio pubblico europeo, certificato anche da un piccolo sondaggio sull’indotto di prenotazioni a Rovereto durante l’ultima edizione di Utopia.

Dopo il suggestivo spin off utopia in quel del Mart di Rovereto (anche li potremmo parlare ore della location), arrivato, quest’anno, alla sua terza edizione con una line up importante, che meriterà un approfondimento tutto suo, magari il prossimo anno, in occasione, come mi auguro, del quarto giro di boa, presentiamo la line up di quest’anno ricchissima come non mai, nomi internazionali, qualche veterano, ma tanta lungimiranza in ottica di ricerca e l’abituale presenza di artisti italiani Il piatto è molto ricco, ogni giornata ha la sua forte identità, a voi la parola.

Matteo: Si parte di giovedì, con la prima serata che un’accezione, una quota un pò più legata al succitato underground Italiano con Marco Castello a fare da capofila, che abbiamo già invitato in passato, ci è piaciuto molto il suo ultimo album “Quaglia Sovversiva” (uscito sul finire dello scorso anno) e lo abbiamo voluto fortemente ancora come capofila del primo giorno insieme a tanti altri bravissimi artisti. (Alcuni, senza spoilerare nulla, ancora da annunciare con la terza e ultima release di questa edizione)

Il venerdì, citerei, tra gli altri, Ela Minus, assolutamente la mia artista preferita dell’intera line up di quest’anno, ho tante aspettative su questo live, quindi Samà Abdulhadi, dj palestinese con un set molto particolare, possibili sorprese quanto future rising stars, su cui scommetterei sicuramente sono le Florence Road, che possano essere un’ottima scoperta

Il sabato sicuramente ha un taglio più elettronico. Una prima metà, in realtà, è molto più suonata, per esempio Corto.Alto, che va visto live per l’attitudine (un po’ quello che è successo con Angine De Poitrine all’Utopia a maggio, si rimane rapiti). Dai Floating Points, gli headliner della serata, ci si aspetta un live molto coinvolgente, vorrei citare anche, per esempio, le Lime Garden, band tutta al femminile, che potrebbero fare molto bene, le assocerei ad una possibile ascesa delle stesse Lambrini girls (già nostre ospiti nel 2023), c’è anche una certa continuità con le edizioni precedenti. Quindi non si può non citare, andando a macchia di leopardo tra i nomi, The Avalanches a chiudere.

La domenica, altra giornata storica, dove ci sono una serie di nomi da spendere e da cui ci aspettiamo grandi live, Dove Ellis sicuramente, alcuni di noi l’hanno visto in Norvegia e lo show promette molto bene, Madre Salach stesso discorso in ottica di folk irlandese contaminato dalla tradizione, quindi i Maruja già ad un certo livello anche di riscontro, i Gans con un taglio molto più teso, post punk. 1000 rabbits altro nome su cui puntare, tra le nuovissime leve, per poi citare ancora Niccolò Contessa e iCani, che sono stati un sogno per Poplar, che si è concretizzato, sicuramente uno dei progetti più significativi degli ultimi 15 anni, noi tutti siamo grandi fan ed è l’ideale conclusione di questa edizione.

In generale l’obiettivo è quello anche di piazzare la band giusta al momento giusto per creare una sorta di flusso omogeneo nonostante colori e sound differenti.

Per concludere, immagino ci sarà, un sogno o più di uno nel cassetto, un artista che sarebbe bello vedere prima o poi a fine estate in quel di Trento?

Matteo: Io dico gli Idles, ma anche Amyl and the sniffers.

Grazie ragazzi ci si vede a Poplar 2026!