I Republica, la band guidata dalla carismatica Saffron Sprackling, hanno annunciato i dettagli di una riedizione per il trentesimo anniversario del loro album di debutto omonimo, alla cui versione originale è stato aggiunto un set dal vivo registrato al Crystal Palace nel 1997. L’edizione in doppio vinile uscirà il 9 ottobre, in vista di un tour nel Regno Unito che prenderà il via il 16 ottobre.

Con tre singoli molto conosciuti, tra cui il successo nella top ten britannica “Drop Dead Gorgeous” e la hit mondiale “Ready To Go”, l’album di debutto omonimo dei Republica ha ottenuto il disco di platino nel Regno Unito ed è entrato nelle classifiche di tutta Europa nella seconda metà del 1996. L’edizione include un secondo LP bonus contenente l’esibizione completa e travolgente del gruppo all’evento “Day At The Races” dell’agosto 1997 al Crystal Palace National Sports Centre. Sei brani erano stati resi disponibili per un breve periodo su CD alla fine di quell’anno. I restanti tre, anch’essi mixati e masterizzati dalle fonti multitraccia originali, vengono pubblicati qui per la prima volta.

2LP TRACKLIST:

LP1 – Republica

Side A

Ready To Go Bloke Bitch Get Off Picture Me

Side B



1.Drop Dead Gorgeous

Out Of The Darkness Wrapp Don’t You Ever Holly (Radio Mix) Ready To Go (Original UK Mix)

LP2 – Republica Live, recorded at Crystal Palace – A Day At The Races

Side C

Drop Dead Gorgeous Bloke Bitch Get Off

Side D