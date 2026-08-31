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Per chi ha seguito il circuito indiepop/DIY nel decennio Zero, gli Spook School sono stati una delle band più rilevanti in assoluto e hanno lasciato un impatto forte e duraturo. Era impossibile, infatti, resistere al loro mix contagioso di energia punk, melodie impeccabili, armonie vocali e strumentali azzeccatissime e testi intensi, in grado di parlare di argomenti delicati come identità di genere e difficoltà nel far parte di una società che si basa sempre più su idee preconfezionate senza alcuna retorica ma legandoli efficacemente a situazioni e sensazioni che fanno parte della sfera quotidiana di chiunque. Inoltre, tutti questi punti di forza hanno lasciato un segno ancor più visibile per chi, poi, come me, ha avuto la fortuna di vederli diverse volte dal vivo e fare la loro conoscenza a livello personale, visto che erano sempre molto presenti, proprio negli anni in cui lo ero anche io, all’Indietracks e alle varie Popfest in giro per l’Europa.

Per questo, il loro scioglimento annunciato nel 2019 è stato vissuto con molta partecipazione e, di conseguenza, la reunion ufficializzata con la pubblicazione di un singolo a fine agosto 2026 e che vedrà l’arrivo di un album all’inizio del 2027 è un evento da accogliere con particolare entusiasmo. E, voi lettori lo sapete, qui su IndieForBunnies l’entusiasmo si traduce spesso e volentieri in una Top 10 che, in questo caso, ha lo scopo di riassumere le puntate precedenti per chi se le fosse perse e far battere il cuore di chi c’era in attesa di emozionarsi nuovamente con le nuove canzoni di questi quattro eroi edimburghesi.

10. TRY TO BE HOPEFUL

(2015, DA “Try To Be Hopeful”)

Nell’album, questa è la traccia conclusiva, ma ho deciso di iniziare così per introdurre l’ascoltatore al mondo degli Spook School con gradualità. Il crescendo tanto morbido quanto intenso dovrebbe essere in grado di far sentire chiunque a proprio agio e la positività del titolo, cantato a ripetizione nel finale, è un aspetto che non fa mai male. Poi, certo, stiamo parlando degli Spook School e quindi c’è sempre il dubbio che in realtà sotto sotto si nasconda qualcosa che rischia di rovinare la speranza, ma è, appunto, solo un dubbio, quindi noi ci provaimo a essere speranzosi.

9. WHAT A PITY

(2013, da “Dress Up”)

Ecco il ritmo che si alza e un uso delle chitarre non così frequente nella proposta degli Spookies, ovvero un’attitudine jangle che si incastra nei meandri delle linee vocali e crea un dinamismo melodico ragguardevole. Il ritmo è regolare ma comunque trascinante, la ruvidezza è presente quel tanto che basta e il disincanto nel testo fa sì che la rappresentazione di un rapporto personale contradditorio e ambivalente goda della necessaria genuinità.

8. BEST OF INTENTIONS

(2018, da “Coud It Be Different?”)

Una bella botta di chitarre rumorose mette subito in chiaro l’atmosfera di questa canzone, che si basa su un suono volutamente sovra-saturato, per valorizzare la meglio l’ottimo riff della chitarra solista e dare alla canzone la necessaria potenza complessiva. La situazione che viene descritta nel testo è di quelle che merita una certa dose di rabbia e frustrazione, visto che si parla di non poter stare nel luogo a cui apparteniamo per esclusiva volontà di chi ha in mano il potere, ma, come detto, il mondo musicale degli Spookies è basato sull’idea che non può esistere un modo schematico per musicale le situazioni che viviamo, così la struttura sonora e melodica permette alla voglia di non rassegnarsi di fare capolino.

7. BURN MASCULINITY

(2015, da “Try To Be Hopeful”)

Qui il titolo dice tutto e la cosa giusta da fare sarebbe fermarsi qui perché queste due parole contengono un messaggio che era stato lanciato più di dieci anni fa ma che oggi è più attuale che mai. Per completezza, dico che questa è una delle melodie meno nitide e più sfuggenti nel repertorio degli Spookies e, allo stesso tempo, uno dei brani con l’uso più sapiente del ritmo, ma, appunto, è giustamente tutto finalizzato a dare al messaggio la massima rilevanza.

6. I DON’T KNOW

(2013, da “Dress Up”)

Qui a farla da padrone è il perfetto riff iniziale della chitarra, perché cominciare così rende il brano immediatamente irresistibile ed è impossibile distrarsi nell’ascolto. Giustamente, lo sviluppo del brano si appoggia su questa geniale idea chitarristica e punta su un andamento apparentemente disordinato ma in realtà sempre tenuto in controllo. Il finale con il ripetuto “I know what you did for me” chiude al meglio una canzone destinata a colpire chiunque si renda conto che anche l’atteggiamento della gratitudine ha molte più sfaccettature di quanto si possa pensare se si ragiona in modo superficiale.

5. SPEAK WHEN YOU’RE SPOKEN TO

(2015, da “Try To Be Hopeful”)

Anche qui il riff iniziale dà il tono al brano, ma poi lo sviluppo sfocia in un ritornello di grandissimo impatto, che eleva ulteriormente il risultato finale. Fanno la propria parte anche un suono in perfetto equilibrio tra saturazione e scorrevolezza, un cantato particolarmente sentito e espressivo e un testo che, anche qui, esce dagli schemi e cerca di far capire che la visione per cui chi prende il comando e prepotente e prevaricatore rischia di essere troppo semplicistica e ci sono molte più sfumature rispetto alla linearità con cui troppo spesso le persone sono abituate a ragionare.

4. I ONLY DANCE WHEN I WANT TO

(2018, da “Could It Be Different?”)

La combinazione tra morbidezza vocale, rotondità melodica, efficacia chitarristica e impatto delle armonie che arrivano nei momenti giusti rende questa canzone particolarmente degna di nota e in grado di farsi ascoltare e cantare fino allo sfinimento. Questo avviene anche grazie a un testo che, anche in questo caso, mette in luce la complessità non apparente di uno stato d’animo, in questo caso dato da quando ci sentiamo in una sorta di soggezione nei confronti di un’altra persona ma c’è sempre qualcosa per cui non siamo disposti al compromesso e il fatto che, qui, questa cosa sia il voler o non voler ballare lancia il messaggio che ognuno di noi ha il diritto e il dovere di avere una propria scala di priorità anche se essa non corrisponde al pensiero dominante.

3. I’LL BE HONEST

(2013, da “Dress Up”)

Fin da quando l’ho ascoltata e soprattutto dalla prima volta in cui me la sono goduta dal vivo, all’incredibile Big Pink Cake Christmas Party al Betsey Trotwood di Londra nel 2013, ritengo questa canzone uno di quelle più capaci di farmi ballare e cantare, e non credo proprio di essere l’unico. Certo, anche qui c’è un testo importante, in grado di scavare nelle contraddizioni dei rapporti interpersonali senza seriosità e con schiettezza, però, diciamocelo, qui per una volta è giusto dare importanza alla parte musicale, perché una melodia, una messa a fuoco e un’efficacia basata sulla semplicità del genere meritano assolutamente il primo piano.

2. LESS THAN PERFECT

(2018, DA “Could It Be Different?”)

Anche qui si comincia subito al meglio con una nota di basso capace, da sola, di mettere chi ascolta nella giusta disposizione d’animo. Però, il meglio arriva dopo, con un bridge perfetto, un ritornello devastante e un modo splendido di esprimere il concetto per cui, nella vita, ci si deve accontentare e non è nemmeno così sbagliato o brutto farlo. “It’s all right now, not what you hoped but that’s OK, teenage hopes are never less than perfect anyway” e non serve davvero dire altro, perché è impossibile spiegarla meglio di così.

1. BINARY

(2015, da “Try To Be Hopeful”)

Non so se questa canzone sia davvero la migliore degli Spookies, ma so che è quella che rappresenta meglio il loro mondo e la loro filosofia. Melodia che avvolge, cantato che mostra la giusta convinzione, suono ruvido ma non troppo, equilibrio tra dinamismo e schiettezza negli arrangiamenti e, ovviamente, un testo che rifugge, in modo più esplicito che mai, la superficialità che accompagna le idee sociali di troppe persone. Certo, si punta sulla rivendicazione di poterci e doverci sentire come vogliamo in merito all’identificazione del nostro genere, ma uno stimolo intellettivo come “but the world tells us 0101010101” può essere applicato a qualunque aspetto della nostra vita e lo stesso vale per il ripetuto e liberatorio finale “I am bigger than a hexadecimal“, autentico manifesto di una proposta musicale tra le più coinvolgenti degli anni Dieci e per il cui ritorno è giusto esultare senza freni.