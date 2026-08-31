“Until You Needed Money”, a quanto ci dicono gli Echo Union stessi, parla dell’importanza di riconoscere il valore di ciò che già si possiede prima di gettarlo via, e della consapevolezza che il denaro non sempre permette di acquistare la vita che si pensava di poter avere.

Un messagio decisamente chiaro e importante e per farlo arrivare bene scelgono una via altrettanto chiara, quella di una ballata (impostata su piano e voce con il resto della strumentazione che poi arriva, con tanta passione ed epicità) che rimanda, dritta dritta a modelli chiari come Beatles e Oasis. La cosa non ci disturba anzi, se i ragazzi ci dicono “Volevamo che queste canzoni dessero la sensazione che qualcuno ti prendesse per mano e ti dicesse: ‘Ci sono passato anch’io. Si tratta di riconoscere la tempesta, attraversarla e uscirne con una visione più chiara di chi sei.”, beh, è meglio dare forza a simili spunti con una linea melodica e con un arrangiamento che rimandi a dei mostri sacri, per essere sicuramente più incisivi e arrivare dritti alla testa e al cuore dell’ascoltatore.

Insomma, missione compiuta.

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