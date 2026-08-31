I Not Yet, Old Dog sono una band di Santa Cruz.

Il gruppo californiano è nato proprio quest’anno ed è formato da alcuni ex componenti degli Hearsing.

Sotto contratto con la Lauren Records, ha pubblicato da poco il suo primo singolo, “Not Afraid Of Loud Things”, che potete ascoltare qui sotto.

I Not Yet, Old Dog si muovono su territori di Americana e country-folk con paesaggi grandi e luminosi, nonostante il velo di malinconia che pervade la canzone, citando artiste quali Lucinda Williams e Waxatchee. Pura delizia.

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