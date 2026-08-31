Interessantissima serata made in Canada stasera al Lido di Berlino, storica venue della capitale tedesca e da sempre palco per le migliori band indie-rock internazionali.

La doppietta odierna comprende gli headliners Wine Lips, che hanno appena iniziato il loro tour europeo da un paio di giorni (e che non passeranno dall’Italia dopo le date dell’estate 2025), accompagnati da The Boojums.

Non conosciamo la band proveniente da Port Hawkesbury, Nova Scotia, ma abbiamo letto parecchi commenti positivi sul loro conto e quindi siamo curiosi di esplorare il loro live stasera.

Il gruppo canadese ha al suo attivo appena un omonimo LP, uscito a fine ottobre 2025 via We Are Busy Bodies / Having Fun Records, che presenta anche qui in Germania.

Credit: Antonio Paolo Zucchelli

Il trio della Nova Scotia sin dall’iniziale “Outta My Head”, che apre anche il suo disco, ci mostra la sua ottima attitudine garage, rumorosa, intensa, divertente e soprattutto graziata da ottime melodie.

Se “Football” è frizzante e adrenalinica anche più che sull’album, “Like It” è tranquilla e riflessiva, ma il suo coro ha un’esplosività grunge con distorsioni, anche se non manca una certa emotività nei vocals del frontman Willie Stratton.

La bassista Sara Johnston canta nella cover di “Scott Pilgrim” dei Plumtree, energica, poppy e piena di irresistibili melodie, “Karate Man” (altra cover, questa volta dei Super Friendz) è divertente e spensierata e non nasconde il suo spirito pop-punk; “Stick Together” chiude il set dopo tre quarti d’ora con grida e tanta adrenalina chitarristica.

Un bel set tirato, rock e incredibilmente funny, che ha permesso alla folla tedesca di danzare e di divertirsi.

Sono passate da pochi secondi le dieci e venti quando è finalmente il turno degli headliners, che arrivano qui freschi di pubblicazione del loro quinto LP, “TV Dinner”, uscito proprio venerdì via Stomp Records, e ovviamente la loro setlist si basa soprattutto su quello.

Credit: Antonio Paolo Zucchelli

La sala del Lido torna a riempirsi pian piano, dopo la pausa birra di molti dei presenti nell’intervallo tra un set e l’altro e ci pensano subito i Wine Lips a scaldare gli animi con “Cut It”, opening-track del lavoro più recente: riff garage-punk dritti per dritti che vanno subito al punto e non hanno nessuna intenzione di fermarsi, duri quanto melodici. L’adrenalina nella sala del Lido raggiunge subito livelli incredibili per la gioia dei numerosi presenti.

Distorsioni e una certa cattiveria dai sapori psichedelici caratterizzano invece la successiva “Tension”, estratta da “Mushroom Death Sex Bummer Party” (2021), mentre è poi la batterista Aurora Evans a occuparsi dei main vocals nel recente singolo “Projector”, acido, vibrante e inarrestabile.

Dopo un inizio di totale follia ecco un momento più riflessivo con “Finger”, dove la voce del frontman e chitarista Cam Hilborn rimane sempre piuttosto tranquilla, anche se il ritornello poi diventa fragoroso e intenso.

E’ poi la volta di un altro singolo da “TV Dinner”, “If You Don’t Know”, che dopo un inizio esplosivo e rumoroso, sembra volersi fermare, ma è solo l’illusione di un secondo perché l’intensità di basso e chitarre riprendono a incendiare il pubblico berlinese.

Con “Head On Backwards”, altro estratto dal nuovo album, ecco un altro momento estremamente esaltante, dove i Wine Lips dimostrano di essere una vera e propria macchina da guerra garage-rock con un incredibile senso per la melodia, facendoci tornare in mente i nostri amatissimi Hives.

Non puo’ mancare “Six Pack” da “Super Mega Ultra” (2024), con distorsioni incredibili e fiumi di adrenalina che scendono sulla folla tedesca, mentre la doppietta “Lemon Party” – “Suffer The Joy” chiude il mainset con lunghe jam psichedeliche, prima di lasciare spazio ancora a un breve encore di un paio di pezzi.

I Wine Lips live si sono dimostrati incredibilmente esaltanti e sono senza dubbio una delle migliori band della scena garage attuale: il pubblico berlinese ringrazia per questo rovente bagno di energia.