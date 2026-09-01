Attivismo, femminismo sono i temi centrali di “Wild Love” debutto solista di Nina Winder – Lind delle The New Eves. Cresciuta tra Stoccolma e Brighton dove vive, Nina si è affidata al fido produttore Jack Ogborne (Bingo Fury, The Cindys) per dar forma a undici brani maturi e taglienti pubblicati da Transgressive Records dopo l’EP “The Spirit Is Carnal” e la raccolta di poesie “Röd Ska Jag Leva”.

Winder – Lind è affiancata Ella Oona Russell (The New Eves) Finlay Burrows, Edward Deeney, Toma Sapir e Francesca Brierley. Musica selvaggia, che celebra l’essere vivi da una prospettiva tutta al femminile, uno sguardo che non risparmia momenti difficili (“Street Hassle”) con arrangiamenti strutturati, di forte impatto (basso, chitarre, sassofono, trombone, tromba, violoncello, il pianoforte in ballate come “Grandma and Robert De Niro”).

Celebrazioni della femminilità al netto degli stereotipi che tratteggiano l’immagine di una donna forte e volitiva (“Girls”) tra post punk, alt – folk ma anche l’indie rock di “Headfirst” e “This Is Our Life”. Canzoni d’amore non solo o non necessariamente romantiche questo sono “HYMN”, “You’re Not An Angel”, “Everything Is About You” e “Love You So”.

Un’intensa, epidermica connessione con gli esseri umani quella di “When The Cranes” e “Foremothers” grintoso omaggio alle ragazze con la chitarra di ieri e di oggi che chiude “Wild Love” un album che convince e conferma il talento di Nina Winder – Lind anche in solitaria.

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