The Album Leaf ha collaborato con Twin Shadow nel brano “Cry When I’m Nervous”, tratto dal suo prossimo album, “A Body of Voices”, in uscita il 2 ottobre per Nettwerk Records.

«Quel brano ha fatto molta strada», spiega Jimmy LaValle. «Oltre alla voce, George ha aggiunto molte idee per i sintetizzatori e ha modificato la linea di basso, trasformandone completamente l’atmosfera».

Twin Shadow aggiunge: «In questo brano sto parlando a me stesso. Il ritornello inverte le prospettive senza dirlo esplicitamente. Inizia con “Perché non riesci a piangere?” e poi si trasforma in “Piangi quando sono nervoso”. Sono io che rispondo a me stesso. L’intera canzone si colloca nei momenti prima che qualcosa accada o molto tempo dopo che è finita. Anche il dopo sembra ancora teso e incerto. Continuavo a pensare a quanto sarebbe utile piangere se succedesse proprio quando ne hai bisogno. Invece, sembra sempre una cosa casuale. Come se, se potessi davvero piangere quando sono nervoso, forse riuscirei a lavare via un po’ di quella merda».

“Cry When I’m Nervous” segue il precedente singolo “Intertwine”, che vedeva la partecipazione di Theresa Wayman dei Warpaint.