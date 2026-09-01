“Made of Nothing” è una canzone tratta dal nuovo album dei The Temponauts, che esce proprio oggi e si chiama “The Summer Rain Archive”: il ricordo di una ragazza bellissima in una splendida giornata in riva al mare, tanti anni fa.

Una semplice immagine, una ragazza, il mare, e i Temponauts per celebrare questo attimo così lineare e limpido ecco che usano un suono altrettanto cristallino e coinvolgente come la scuola jangle-pop e power-pop. Chitarre che disegnano deliziose e avvincenti trame anni ’60, in un tripudio che unisce i Byrds al Paisley Sound: tutto è magicamente agrodolce, come un ricordo bellissimo che però ci porta tanto un sorriso quanto un tocco inevitabile di nostalgia.

Torneremo presto su questo album, fatecelo ascoltare per bene come merita, nel frattempo voi godetevelo insieme a questa bellissima “Made Of Nothing”!

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