credit: Mia Lou

“Wild In The Streets“, il decimo album dei Clinic, racconta lo stato d’animo attuale del Regno Unito attraverso il loro stile inconfondibile: le dodici canzoni sono caratterizzate da un senso di urgenza, giochi di parole surreali e la consueta ironia pungente. Per una band determinata a seguire la propria strada i Clinic continuano ad andare avanti in modi nuovi e imprevedibili. «Abbiamo sempre corso nella direzione opposta rispetto a ciò che stava accadendo», afferma Ade Blackburn. «Quindi, se qualcosa comincia a suonare troppo simile a qualcos’altro, prendiamo una strada diversa»

Oggi, il duo di Liverpool formato da Blackburn e dal polistrumentista Jonathan Hartley presenta anche il primo singolo dell’album, “You and I”. Non essendo mai stati inclini a prendersi troppo sul serio, i Clinic hanno concepito questo brano contagiosamente sghembo come un commento sarcastico alla professione che hanno scelto. «Non c’è attività come lo show business, non c’è attività come quella che conosco», canta Hartley con un sorriso malizioso.

Il pop eccentrico e l’acid-punk dai colori vivaci costituiscono il cuore della musica dei Clinic – alimentata da tastiere esotiche, chitarre, raffiche di flauto di Pan e percussioni sgangherate – ma il duo è sempre aperto a nuove idee. «Una cosa che ci ha appassionato di recente è l’exotica», spiega Blackburn, «soprattutto le percussioni dai colori vivaci. Artisti come Martin Denny e Les Baxter. Alcuni di quei brani sono incredibili. Per essere musica spesso considerata ‘easy listening’, presenta delle correnti sotterranee davvero strane. Abbiamo anche ascoltato dub reggae e gruppi come i Cabaret Voltaire. E molto rock’n’roll degli esordi, per quella sua immediatezza. Per molte di queste canzoni volevamo un ulteriore senso di slancio, quindi a volte eliminavamo un’intera strofa per dare più ritmo al brano».

Tracklisting:

Wild In The Streets

Model Citizen

Back to Nature

You and I

Hypnotised

The Gardener

Mouse Trap

Energies

(It Was) Heaven

The Time Has Come

Well Wisher

It’s a Pleasure