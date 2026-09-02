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I Chinese American Bear, proseguendo il tour europeo, approdano in Italia con un tour che partirà a gennaio 2027, portando per la prima volta nel nostro paese il loro iconico c-pop!

C’è chi chiede “come stai?” e chi, come nella tradizione cinese, preferisce chiedere “hai già mangiato?”. È proprio da questa idea di vicinanza, cura e condivisione che nasce il mondo dei Chinese American Bear, il duo formato da Anne Tong e Bryce Barsten che negli ultimi anni si è imposto come una delle realtà più originali e irresistibili dell’indie pop internazionale.



Dopo aver conquistato pubblico e critica tra Stati Uniti, Europa e Cina, i Chinese American Bear arriveranno in Italia per quattro concerti a gennaio 2027, portando dal vivo il loro universo musicale fatto di melodie contagiose, elettronica colorata, psichedelia, disco-pop e testi che alternano inglese e cinese con naturalezza e ironia.



La band presenterà dal vivo “Dim Sum & Then Some”, il terzo album pubblicato da Moshi Moshi Records, un lavoro che amplia ulteriormente il linguaggio del duo senza perdere quella leggerezza che ne ha decretato il successo. Le undici tracce del disco raccontano le passioni, i ricordi e la quotidianità di Anne e Bryce: il cibo, l’amore, la cultura cinese-americana, le piccole gioie di ogni giorno e persino le atmosfere fantasy che attraversano il singolo “All The People”.

Nati quasi per gioco durante la pandemia, Chinese American Bear sono diventati rapidamente un fenomeno internazionale. Il progetto unisce il background di Anne Tong, cresciuta tra cultura cinese e americana e formata compianista classica, e quello di Bryce Barsten, musicista e produttore con una passione per il pop psichedelico e sperimentale. Il risultato è un suono immediatamente riconoscibile che guarda tanto alla libertà creativa dei Flaming Lips quanto all’immediatezza del miglior pop contemporaneo.



Se in studio la loro musica è un’esplosione di colori e fantasia, dal vivo Chinese American Bear trasformano ogni concerto in una festa collettiva: costumi, coreografie, personaggi surreali e un’energia travolgente. Un’esperienza unica che celebra la gioia, la curiosità e il desiderio di condividere storie, culture e canzoni senza alcun confine





15.01.27 – Arci Bellezza, Milano

16.01.27 – Monk, Roma

17.01.27 – Locomotiv Club, Bologna

18 .01.27 – Tenax, Firenze



Biglietti disponibili qui:

MILANO: https://link.dice.fm/H7a324aa65ae

ROMA: https://www.monkroma.it/en/Tickets/#/it/chinese-american-bear/242836/

BOLOGNA: https://link.dice.fm/A384c321909a

FIRENZE: https://www.ticketone.it/event/chinese-american-bear-viper-theatre-firenze-co-tenax-22057146/

