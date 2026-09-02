Credit: Bandcamp

La principessa pop è tornata e lo fa alla sua maniera, con quel sound per cui noi la amiamo e la veneriamo da anni, quello a cui ormai ha dato il suo marchio di fabbrica grazie alla collaborazione con Day Wave.

<a href="https://hazelenglish.bandcamp.com/album/conversations-2">Conversations by Hazel English</a>

Il solito sound ficcante, superbamente agrodolce e incalzante, malinconico al punto giusto ma nello stesso tempo squisitamente pop, fino ad arrivare alle ultime due canzoni in scaletta. Fino a quelle tutto andava a buon ritmo ma poi ecco che l’estate finisce, ed è tempo di nostalgia che bussa alla porta. Prima quel gioiellino che è “Baby Blue”, toni soffusi e gentilezza e tutto si fa ancora più morbido in “Phone Booth”, che è proprio un sogno delicatissimo ad occhi aperti.

Cara Hazel, è sempre un piacere…

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Hazel English: Bandcamp